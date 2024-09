video suggerito

Damiano David mostra i tatuaggi, Dove Cameron col top conchiglia: sono la coppia più glamour di Parigi A poche ore dal lancio del primo progetto da solista, Damiano David ha partecipato alla Paris Fashion Week insieme alla fidanzata Dove Cameron: ecco tutti i dettagli dei look glamour che hanno sfoggiato nel front-row. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week e sono molte le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro nuove collezioni per la Primavera/Estate 2025. Ad “aprire le danze” sono state Dior con la sua amazzone contemporanea e Saint Laurent con la sua femminilità anti-convenzionale, mentre ieri è stato il turno di Balmain. Al di là degli abiti dal mood surrealista firmati dal direttore creativo Olivier Rousteing, ad attirare le attenzioni dei media sono state anche le star sedute in prima fila nel front-row. Tra i numerosi ospiti c'era anche un volto particolarmente noto al pubblico italiano: Damiano David, il frontman dei Maneskin, che a poche ore dal lancio del suo primo progetto solista ha partecipato all'evento in compagnia della fidanzata Dove Cameron.

Damiano David alle sfilate col top-gilet

Domani, il 27 settembre 2024, Damiano David debutterà col suo primo progetto da solista ma sui social ha dato già qualche piccola anticipazione mostrandosi in una inedita versione formale con completo classico e cravatta. Nell'attesa che arrivi il "momento X", è volato a Parigi con la fidanzata Dove Cameron per partecipare alla Fashion Week. I due hanno presenziato allo show di Balmain, approfittandone per sfoggiare degli outfit di coppia super glamour. Il cantante ha detto addio agli abiti su misura ed è tornato agli outfit moderni e dall'animo genderless. Ha abbinato un paio di pantaloni neri oversize a un top-gilet in seta bianca, un modello morbido e scollato che ha lasciato in vista i tatuaggi su busto e braccia. Ha poi aggiunto una catena gold alla cintura, ha tagliato i baffi e ha tirato i capelli all'indietro.

Dove Cameron e Damiano David alle sfilate di Parigi

Il look scultura di Dove Cameron

Dove Cameron, l'attrice americana con cui Damiano fa coppia fissa da diversi mesi, ha preferito un look ancora più d'impatto. Ha sfoggiato un appariscente top scultura a forma di conchiglia, un modello rigido e metallico tempestato di cristalli che riproduce una sorta di spirale total gold. Lo ha abbinato a un semplice pantalone palazzo dark e non ha rinunciato ai tacchi.

Dove e Damiano in Balmain

Insieme al cantante ha poi posato accanto a Olivier Rousteing al termine della sfilata, a prova del fatto che condivide con lui un rapporto davvero speciale. Damiano e Dove non sono forse tra le coppie più glamour della Fashion Week? L'unica cosa certa è che a ogni apparizione pubblica riescono ad attirare tutti i riflettori su di loro.