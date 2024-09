video suggerito

Saint Laurent sfila a Parigi: modelle in giacca e cravatta celebrano una femminilità anti-convenzionale Ieri sera Saint Laurent ha aperto la Paris Fashion Week dedicata alla stagione P/E 2025. Il capo chiave della collezione è il completo sartoriale, diventato il simbolo di una femminilità anti-convenzionale ma allo stesso tempo iper sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2025 e sono moltissime le Maison di fama internazionale pronte per presentare le loro collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Dopo il défilé targato L'Oréal che ha dato il via all'atteso evento, ieri ad aprire ufficialmente le danze è stata la sfilata di Saint Laurent. Tra atmosfere sofisticate e misteriose, lo stilista Anthony Vaccarello ha voluto descrivere una femminilità anti-convenzionale. Le modelle hanno sfilato in tailleur oversize, camicia, cravatta e maxi occhiali, rendendo omaggio alla sartorialità tanto amata dal leggendario Yves.

L'omaggio a Le smoking di Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent, il leggendario stilista che ha fondato l'omonima Maison, ha avuto il merito di aver interpretato i cambiamenti sociali attraverso i suoi abiti ed è proprio per questo che ancora oggi il suo genio viene considerato tra i più visionari della storia della moda.

Saint Laurent P/E 2025

Oggi Anthony Vaccarello ha reso omaggio a Le smoking, il capo iconico "rubato" dal guardaroba maschile con cui lo storico couturier tra gli anni '60 e '70 assecondò per la prima volta il bisogno femminile di nuove modalità di espressione. Il risultato? Un nuovo concetto di sensualità androgina ma allo stesso tempo seducente. Nella collezione P/E 2025 appena presentata il celebre completo sartoriale è tornato, anche se in una versione rivisitata. Le silhouette sono diventate oversize e sono state arricchite da cravatte e maxi occhiali in stile nerd ma, nonostante ciò, la donna di Saint Laurent ha continuato a essere una regina di femminilità.

Saint Laurent P/E 2025

La moderna femme fatale di Saint Laurent

Accanto ai completi con giacca, pantaloni e cravatta, sulla passerella P/E 2025 di Saint Laurent hanno sfilato anche minigonne, maxi scollature e capi che hanno esaltato il corpo femminile, celebrando la libertà di espressione con forza e audacia.

Saint Laurent P/E 2025

La donna descritta da Antony Vaccarello è una moderna femme fatale che non intende essere semplicemente un "oggetto del desiderio", è contemporanea, seducente, sicura di sé e capace di avere il controllo sul suo destino. Tessuti damascati alternati a righe e pois, trench davvero oversize portati sopra i tailleur, minigonne stratificate fatte di ruches e pizzo: la collezione P/E 2025 ha celebrato una femminilità anti-convenzionale ma strizzando l'occhio alla tradizione della Maison.

Saint Laurent P/E 2025