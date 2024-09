video suggerito

Kendall Jenner in passerella con i capelli biondi: è lei la diva della sfilata all'Opéra di Parigi Ieri sera l'Opéra di Parigi ha ospitato Le Défilé L'Oréal Paris, evento che ha ufficialmente dato il via alla Settimana della Moda. Kendall Jenner ha sorpreso tutti con degli inediti capelli biondi, trasformandosi nella diva della passerella.

A cura di Valeria Paglionico

Sta per partire la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono moltissime le Maison di fama internazionale che sono alle prese con gli ultimi preparativi per rendere la loro sfilata unica e suggestiva. Come da tradizione, ad anticipare l'atteso evento è stato Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth, lo show organizzato ogni anno dal noto brand di make-up all'Opéra National. A calcare la passerella non c'erano solo modelle di successo ma anche tutte le testimonial del marchio, da Eva Longoria a Camilla Cabello, fino ad arrivare a Andie McDowell e all'italianissima Elodie, tornata sul catwalk in versione dark dopo il debutto dello scorso autunno. La diva indiscussa della sfilata è stata però Kendall Jenner, apparsa per la prima volta con degli inediti blonde hair sul catwalk.

Il debutto di Kendall Jenner con i capelli biondi

A causa della pioggia torrenziale che ha colpito Parigi ieri l'evento firmato L'Oréal è dovuto andare in scena all'interno del teatro dell'Opéra e non nella piazza antistante ma le "modelle per una notte" che hanno sfilato per il brand sono riuscite letteralmente a illuminare la serata uggiosa. La diva della serata è stata l'ambassador Kendall Jenner, che ha sorpreso i fan sfilando per la prima volta con degli inediti capelli biondi. Già in passato aveva messo in atto un "colpo di testa" simile ma in quest'occasione si è ispirata agli anni '90, per la precisione a Carolyn Bessette-Kennedy, che con la sua chioma dorata divenne una vera e propria icona fashion. Sebbene il drastico cambio look risalga a qualche giorno fa, il debutto in pubblico è avvenuto solo nelle ultime ore ed è stato decisamente d'impatto.

Kendall Jenner con i capelli biondi

Chi ha firmato l'abito rosso fuoco di Kendall Jenner

A rendere ancora più spettacolare la sfilata di Kendall Jenner non poteva che essere il look. Ha infiammato la passerella con un lungo abito rosso scarlatto firmato Mugler, un sinuoso modello a sirena della collezione prêt-à-porter P/E 2025. Scollatura asimmetrica con dei tagli cut-out sulla spalla e guanti incorporati, trasparenze lungo tutta la silhouette ed effetto corsetto sul busto: la sorella minore di Kim Kardashian ha completato il tutto con un paio di sandali in tinta dal vertiginoso tacco a spillo e con un rossetto coordinato molto marcato. Ha sfilato sorridente e sicura di sé al fianco di grandi nomi come Heidi Klum e Cara Delevingne e ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa diva contemporanea.

Kendall Jenner in Mugler