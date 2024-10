Perché Rihanna ha cambiato stile da quando è diventata mamma

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna non è solo una popstar di fama internazionale, un’indiscussa icona fashion e un'imprenditrice di successo, è anche una mamma che si è ritrovata a dover riscrivere le sue priorità quotidiane dopo aver messo al mondo i piccoli RZA e Riot, i due figli nati dalla relazione col compagno A$AP Rocky. La cosa che in molti hanno notato è che con la maternità la star ha anche rivoluzionato il suo modo di vestire: fatta eccezione per i red carpet e gli eventi glamour, ora punta solo su silhouette comfy e oversize. Solo di recente, però, ha spiegato nel dettaglio il motivo nascosto dietro questa sua scelta: ecco cosa ha dichiarato.

Gli effetti della maternità sullo stile di Rihanna

In un’intervista rilasciata alla rivista People per presentare la nuova collezione di lingerie del suo brand Savage X Fenty, Rihanna ha parlato anche della sua “nuova vita” da mamma. Ha spiegato che, come tutte le donne che hanno avuto dei figli, anche lei si è ritrovata a dover conciliare impegni lavorativi e familiari, finendo per trascorrere intere giornate fuori casa.

È proprio per stare comoda e per evitare ogni tipo di inconveniente di stile in momento come questi che ha detto addio agli abiti glamour degli esordi della sua carriera. “Indosso qualsiasi cosa che sia comoda, elastica, qualsiasi cosa che non mi dia fastidio mentre mi chino o prendo in braccio i miei bambini. Queste sono le cose che cerco”, ha spiegato la star.

L'accessorio fashion a cui Rihanna non rinuncia mai

L’unico accessorio glamour che si concede in ogni momento della sua vita? La lingerie sexy, che ama indossare sempre sotto i vestiti.

Rihanna ha spiegato che non bisogna usare l’intimo sofisticato e sensuale solo in occasioni speciali o quando lo si vuole lasciare intravedere attraverso i look, lo si può sfoggiare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche quando si rimane semplicemente in casa. L’obiettivo? Sentirsi più femminili anche in situazioni rilassate e domestiche. Insomma, Rihanna sembra essere "una di noi": ora che ha spiegato il motivo della sua rivoluzione fashion, di sicuro saranno moltissime le madri che cominceranno ad apprezzarla ancora di più.

