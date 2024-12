video suggerito

Rihanna regina delle nevi ai British Fashion Awards 2024: sfila coperta di pelliccia celeste Rihanna è stata tra le grandi protagoniste dei British Fashion Awards 2024 anche se vi ha partecipato solo in qualità di accompagnatrice di A$AP Rocky. Per sfilare sul red carpet si è trasformata in una vera e propria regina delle nevi con un appariscente look di pelliccia celeste: ecco chi lo ha firmato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda, i British Fashion Awards 2024, ovvero il corrispettivo inglese dei CFDA Awards americani, meglio noti come gli Oscar della Moda. Jonathan Anderson si è riconfermato lo Stilista dell'anno ma tra i grandi nomi che hanno ottenuto un riconoscimento c'è anche una "new entry": si tratta di A$AP Rocky, che ha partecipato alla serata in qualità di Cultural Innovator del 2024. Cosa significa? Che negli ultimi mesi è stato leader nell'innovazione, dando vita a fashion moments virali che hanno influenzato sia il settore fashion che la cultura contemporanea. Ad accompagnarlo su un red carpet tanto speciale non poteva che essere Rihanna, che per l'occasione si è trasformata in una vera e propria "regina delle nevi".

Chi ha firmato il look furry di Rihanna ai British Fashion Awards 2024

Rihanna ha partecipato ai British Fashion Awards 2024 solo in qualità di "accompagnatrice" ma non per questo ha rinunciato al glamour, anzi, è riuscita a diventare una delle grandi protagoniste dell'evento con il suo appariscente look fluffy. Da sempre icona contemporanea, anche in quest'occasione ha sbaragliato la concorrenza mixando alla perfezione eleganza, trend di stagione e kitsch. Sarà perché intendeva seguire la mania di stagione, quella dell'effetto furry, o perché semplicemente voleva trovare un modo cool per sfidare il freddo londinese, ma la cosa certa è che ha sfilato coperta di pelliccia, trasformandosi in una moderna e sensuale regina delle nevi. Per l'occasione è andata a scavare negli archivi di Christian Lacroix, sfoggiando un look vintage e vitaminico della collezione Couture Fall/Winter 2002.

Rihanna con il look furry

Rihanna sfida il freddo in pelliccia ma con la scollatura maxi

I look vintage griffati sono la nuova ossessione delle star e Rihanna è riuscita a seguire il trend con il suo tipico tocco appariscente e sopra le righe. Il completo di Christian Lacroix è in pelliccia celeste ed è contraddistinto da un maxi cappello furry a falda larga abbinato a un mini dress dalla silhouette asimmetrica, un modello che fascia il corpo con sensualità, lasciando in vista lo stacco di gambe con un drappeggio sul davanti. La scollatura ha poi rivelato un corsetto dark coordinato a una serie di accessori in tinta, dai lunghi guanti da diva a un paio di collant velati, fino ad arrivare alle pumps stringate col vertiginoso tacco a spillo. Non è mancato il tocco scintillante con una cascata di collanine di diamanti. A$AP Rocky ha invece preferito qualcosa di più sobrio: un abito blu navy di Bottega Veneta con giacca worker e pantaloni oversize, completato da camicia bianca e cravatta rosso ruggine.

Rihanna in vintage Christian Lacroix, A$AP Rocky in Bottega Veneta