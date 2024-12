video suggerito

British Fashion Awards 2024: Jonathan Anderson ancora stilista dell’anno, omaggio speciale a Gucci Ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda inglesi. Jonathan Anderson si è riconfermato Designer dell’anno, mentre Gucci ha ottenuto un omaggio speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera Londra è stata illuminata dai British Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda inglesi organizzati annualmente dal British Fashion Council presso la Royal Albert Hall (praticamente la versione UK dei CFDA Awards americani). L'evento non solo premia gli stilisti, i modelli e i creativi che si sono distinti col loro animo visionario nel corso dell'anno, punta anche a raccogliere fondi per sostenere il futuro della moda britannica. A rendere la serata ancora più glamour sono state le innumerevoli star che hanno calcato il red carpet con i loro look più eleganti e d'impatto, tanto da aver dato vita a una vera e propria gara di stile. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla cerimonia, dai nomi dei vincitori ai brand che hanno firmato gli abiti delle celebrities.

Jonathan Anderson è Designer dell'Anno per la seconda volta consecutiva

A trionfare come Designer dell'Anno ai British Fashion Awards 2024 è stato Jonathan Anderson, il direttore creativo di Loewe e JW Anderson distintosi per la seconda volta consecutiva per innovazione e animo visionario. Lo scorso anno era riuscito a "prendere il posto" di Pierpaolo Piccioli (all'epoca stilista di Valentino) ma ora ha riconfermato il suo talento grazie al sapiente mix di glamour, eleganza e originalità che da sempre contraddistingue i suoi brand. Tra i candidati alla vittoria c'erano anche altri grandi nomi del mondo della moda, da Miuccia Prada e John Galliano, fino ad arrivare a Kim Jones, ma Jonathan è riuscito a sbaragliare la concorrenza, riconfermandosi leader nel settore- I premi Designer di Moda Maschile e Femminile sono andati invece a Grace Wales Bonner e Simone Rocha.

Jonathan Anderson, Designer dell'anno

Il premio Modella dell'anno va per la prima volta a una donna trans

Il mondo della moda sta cambiando, si sta lentamente aprendo a ogni tipo di realtà e a dimostrarlo è stato il premio Modella dell'anno assegnato ad Alex Consani agli Oscar della Moda britannici del 2024. Si tratta della prima donna trans ad aver ottenuto il riconoscimento e non sorprende che, nel momento in cui ha ritirato il premio, ha ringraziato tutti coloro che hanno duramente lottato per far sì che lei potesse raggiungere un tale traguardo.

Leggi anche Rihanna regina delle nevi ai British Fashion Awards 2024: sfila coperta di pelliccia celeste

Alex Consani, Modella dell'anno

In tema di innovazione sono stati assegnati anche gli awards Nuova Generazione – Moda Maschile e Nuova Generazione Moda Femminile, andati rispettivamente a Priya Ahluwalia per Ahluwalia e a Marco Capaldo per 16Arlington. A ottenere una menzione speciale è stato anche A$AP Rocky, il compagno di Rihanna, consacrato Cultural Innovator del 2024, ovvero leader nell’innovazione che ha creato fashion moments virali, influenzando in modo profondo il settore moda e la cultura contemporanea.

A$AP Rocky, Cultural Innovator 2024, e Rihanna

Il premio alla carriera a Tom Ford e l'omaggio al brand italiano

L'ambito Outstanding Achievement Award (che l'anno scorso era andato a Valentino Garavani) è andato a Tom Ford, premiato per la sua straordinaria carriera che l'ha visto al timone di grandi marchi come Yves Saint Laurent e Gucci prima di dare vita a un marchio che porta il suo nome (del quale è ancora oggi designer). Agli Oscar della Moda britannici non è mancato un riconoscimento speciale a Gucci, che con la sua campagna della collezione Cruise 2025 We Will Always Have London diretta dal fotografo Nan Goldin ha reso omaggio alla Capitale inglese. L'imprenditore Remo Ruffini, CEO di Moncler, ha invece ottenuto il Trailblazer Award, mentre Margaret Barbour, presidente di J Barbour & Sons, ha festeggiato gli oltre 50 anni nella moda inglese.

Tom Ford celebrato con l'Outstanding Achievement Award