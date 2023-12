British Fashion Awards 2023: Jonathan Anderson è stilista dell’anno, premio alla carriera a Valentino Ieri sera a Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2023, meglio noti come gli Oscar della moda inglesi. A trionfare è stato Jonathan Anderson di Loewe, mentre il premio alla carriera è andato a Valentino Garavani.

Ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda: i British Fashion Awards 2023, che anche in questa edizione hanno celebrato il settore premiando coloro che nell'ultimo anno si sono distinti per talento e originalità. Definiti gli Oscar della Moda inglese (ovvero la versione british dei CFDA Awards americani), hanno l'obiettivo di promuovere l'industria della moda britannica a livello internazionale, il tutto senza dimenticare di aggiungere un tocco glamour grazie a un red carpet da sogno. Ecco i nomi dei vincitori di questa edizione, dallo stilista dell'anno ai premi speciali che celebrano la carriera.

Jonathan Anderson è il Designer of the year

Se lo scorso anno era stato Pierpaolo Piccioli di Valentino ad aggiudicarsi il premio più ambito, quello di Designer dell'anno, in questo 2023 a trionfare è stato Jonathan Anderson, lo stilista irlandese che ha fondato il suo brand JW Anderson e che da diversi anni è al timone della Maison Loewe. In nomination con grandi nomi come Sarah Burton, Daniel Lee, Matthieu Blazy, Miuccia Prada e Raf Simons, è riuscito a sbaragliare la concorrenza col suo animo visionario e la sua capacità di mixare originalità e glamour. Non poteva mancare un riconoscimento speciale a Sarah Burton, che ricevuto la Special Recognition a pochi mesi dall'addio ad Alexander McQueen, Maison di cui è stata direttore creativo per 13 anni.

Jonathan Anderson è Stilista dell'anno

La Modella dell'anno è per la prima volta una top curvy

Maximilian Davis di Ferragamo ha ottenuto il premio di Stilista dell'anno nel settore british womenswear, mentre a Martine Rose è andato il British Menswear Designer of the Year. La modella dell'anno, invece, è Paloma Elsesser, che sul palco si è detta onorata di essere la prima top curvy ad aver ricevuto l'ambito riconoscimento. Ad aggiudicarsi il primato nella categoria NewEstablishment sono stati Chopova Lowena per l'abbigliamento femminile e Bianca Saunders per l'abbigliamento maschile, mentre il BFC Foundation Award è andato a Conner Ives. Tra i vincitori, anche la popstar Sam Smith, che ha ottenuto l'Entertainment Award per l'enorme impatto che è riuscito ad avere sulle tendenze di quest'anno.

Paloma Elsesser è Modella dell'anno

L'omaggio a Valentino Garavani

Non è mancato, infine, il premio alla carriera assegnato a Valentino Garavani, accettato a suo nome da Giancarlo Giammetti, partner commerciale dello stilista. Fondatore della Maison omonima (venduta nel 1998 e attualmente controllata dal gruppo del Qatar Moayhoola e da Kering che lo scorso luglio ha acquistato una quota del 30%), lo stilista è stato un punto di riferimento per celebrities iconiche, da Elizabeth Taylor e Jacqueline Kennedy Onassis, creando anche una sua tonalità simbolo, il rosso Valentino. La cerimonia si è conclusa con una presentazione in passerella di alcuni suoi meravigliosi look d'archivio (alcuni dei quali sfoggiati anche sul red carpet dalle star).

