video suggerito

Vittoria Ferragni ha un nuovo giocattolo preferito: lo scettro di Sailor Moon è multicolor e musicale Vittoria Lucia Ferragni ha un nuovo giocattolo preferito: uno scettro luminoso e musicale di Sailor Moon. L’unico piccolo “inconveniente”? Durante il volo verso Miami non l’ha mai spento, spingendo papà Fedez a raccontare l’esperienza con estrema ironia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

La crisi tra i Ferragnez sembra essere inconciliabile e a dimostrarlo è la loro normale quotidianità "a distanza": vivono separati (Chiara Ferragni ha tenuto l'attico a City Life, mentre Fedez ha preso un appartamento che sta lentamente arredando con accessori di design) e si incontrano solo in occasione di qualche evento speciale legato ai figli. Dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua a Dubai con la mamma, la nonna Marina e la zia Valentina, ora i piccoli Leone e Vittoria sono partiti col papà alla volta di Miami. Sebbene continuino a essere mostrati solo di spalle, sul profilo social del cantante non mancano i video divertenti in cui rivela tutta la loro dolcezza.

Il regalo di Fedez a Vittoria

Fedez è volato a Miami con i figli e col papà Franco, sta soggiornando con loro in un hotel extra lusso, trascorrendo le giornate tra passeggiate sul lungomare e bagni. Nonostante si tratti di un momento difficile per lui, visto che è la prima vacanza "da single" con i bimbi, non ha perso l'ironia che da sempre lo contraddistingue. A dimostrarlo sono le numerose Stories che ha dedicato a Vittoria e al suo nuovo giocattolo preferito, di cosa si tratta? Di uno scettro di Sailor Moon luminoso e musicale, contraddistinto da una maxi stella multicolor che gira su se stessa.

Lo scettro di Vittoria

L'ironia di Fedez durante il volo verso Miami

Il racconto del volo verso Miami condiviso da Fedez sui social è cominciato con un primo piano sul dono che ha fatto a Vittoria. "La malsana idea di regalarle lo scettro di Sailor Moon durante il volo" sono state le parole che ha usato mentre in sottofondo il giocattolo si muoveva e suonava. La bimba non lo avrebbe lasciato mai per tutte le 8 ore di volo, anzi, lo ha continuato a usare in loop, organizzando anche un piccolo tour nell'aereo. Nel momento in cui il papà le ha chiesto di spegnerlo, lei ha risposto semplicemente che quella musica era una ninna nanna. Per la gioia di Fedez, una volta arrivati a Miami il giocattolo si è rotto: verrà riacquistato durante il viaggio di ritorno?

Leggi anche Cosa sta perdendo Chiara Ferragni da quando non mette più foto dei figli su Instagram

L'ironia di Fedez