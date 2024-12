video suggerito

Chi è Alex Consani, prima donna transgender a vincere il premio Modella dell’anno Alex Consani è tra le più richieste in passerella. Ha sfilato per grandi Maison e ha vinto il premio Modella dell’Anno ai British Fashion Awards 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Alex Consani, Oscar 2024

I British Fashion Awards 2024 hanno i loro vincitori. La serata di premiazione si è svolta a Londra presso la Royal Albert Hall, lunedì 2 dicembre. Nel mondo della moda è una serata attesissima: questo riconoscimento è una sorta di premio Oscar del settore, conferito di anno in anno a stilisti, modelli e creativi che si sono distinti col loro spirito artistico e le loro innovazioni. L'evento mira anche a raccogliere fondi per sostenere il futuro della moda britannica. Jonathan Anderson, il Direttore creativo di Loewe e JW Anderson, si è aggiudicato per la seconda volta il titolo di Designer dell'anno. Premiato Tom Ford con l'Outstanding Achievement Award. Alex Consani è invece la modella dell'anno ed entra nella storia come prima donna transgender a ricevere il premio.

Chi è Alex Consani

La modella americana Alex Consani si è aggiudicata il titolo di Modella dell'anno ai Fashion Awards 2024: è così diventata la prima donna transgender a vincere il premio. Terminata la transizione, ha cominciato la carriera di modella a soli 12 anni, ma la fama è esplosa nel 2019 con la IMG Models, l'agenzia che rappresenta nomi del calibro di Claudia Schiffer, Hailey Bieber, Bella Hadid e Gigi Hadid. La ventunenne dai capelli biondissimi oggi è richiestissima sulle passerelle e vanta 4 milioni di follower su TikTok. Passerelle e non solo: anche campagne pubblicitarie e videoclip musicali, tra cui 360 di Charli XCX.

Alex Consani in Dilara Findikoglu ai Fashion Awards 2024

Ha fatto il suo debutto in passerella per Tom Ford nel 2021 e in seguito ha sfilato per altre Maison prestigiose: Chanel, Stella McCartney, Alexander McQueen, Versace. Una delle più recenti è Victoria's Secret. Ha infatti sfilato in veste di Angelo per il noto brand di lingerie, nello show di ottobre. Con lei anche Valentina Sampaio: insieme hanno fatto la storia diventando le prime modelle transgender a sfilare al Victoria's Secret Fashion Show.

Alex Consani sfila al Victoria's Secret Show 2024

Nel discorso pronunciato nel momento in cui le è stato consegnato il premio si è rivolta a tutti gli ospiti presenti nella Royal Albert Hall sottolineando quanto la sua vittoria sia un grande passo in direzione dell'inclusività, una parola che nel mondo della moda si usa tanto, ma che stenta ad affermarsi davvero con convinzione. Tra gli applausi ha detto:

Ora più che mai è importante parlare di come sostenersi e incoraggiarsi a vicenda all'interno di questo settore, soprattutto di coloro che sono stati fatti sentire insignificanti. Perché il cambiamento è più che possibile: è necessario.

Alex Consani sfila per Chanel, Spring-Summer 2025

A consegnarle il premio la modella e icona di body positivity Ashley Graham e l'attrice transgender di Baby Reindeer Nava Mau. Nel discorso ha ringraziato i genitori per aver sostenuto le sue aspirazioni da modella e ha menzionato anche le colleghe modelle Connie Fleming e Aaron Rose Philip: "Hanno davvero lottato per lo spazio che ha permesso a me di sbocciare oggi".