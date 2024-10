video suggerito

Adriana Lima difende Victoria’s Secret: “Si muove verso l’inclusione e la diversità” “Tutte le donne dovrebbero essere celebrate” ha detto Adriana Lima, tornata sulla passerella di Victoria’s Secret in veste di Angelo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Il Victoria's Secret Fashion Show 2024 è tornato a distanza di ben sei anni. Il brand aveva deciso di non proporre più la sua iconica sfilata con gli Angeli, a causa del calo consistente nel numero di spettatori e delle polemiche che hanno investito il marchio. Diversi sono stati gli scandali che ne hanno minacciato la reputazione, costringendo l'azienda a rinnovarsi, cercando di essere più rappresentativa della società attuale, di andare incontro alle richieste del pubblico, che ultimamente non si riconosceva più nel brand, nei suoi stereotipi. Per lo show sono tornate in passerella modelle che hanno calcato spesso, in passato, la passerella di Victoria's Secret, tra cui Adriana Lima.

Adriana Lima sfila come Angelo

Adriana Lima ha un rapporto di lunga data con Victoria's Secret ed è stata spesso modella di punta dei suoi show. La prima volta col brand risale al 2008, quando aveva 27 anni. Il suo ritorno sulla passerella, in versione di Angelo, arriva dopo un periodo per lei difficile. È stata al centro di un feroce body shaming in concomitanza con la sua terza gravidanza, che in modo del tutto fisiologico ha cambiato la sua immagine. Gli haters non hanno mai perso occasione per sottolineare quel cambiamento estetico. Eppure al Victoria's Secret Show è apparsa nuovamente trasformata, con un fisico snello e tonico, frutto di dure sessioni di allenamento.

"Cerco di rappresentare la mia versione migliore ma ora, a 43 anni, devo lavorare tre volte più duramente di prima – ha ammesso a Vogue Spain – Adoro allenarmi. Mi sono allenato molto, poi ho fatto pesi e cardio. E adoro le saune a infrarossi, provo ad andarci tre volte a settimana. Se pratico sport è per me, perché mi rende felice. La verità è che di solito ingrasso molto durante la gravidanza e in quel periodo avevo appena avuto un bambino e dovevo pensare a me stessa. Avevo altre priorità. In questo momento mi sento benissimo".

Il sodalizio con Victoria's Secret

La modella è profondamente legata al marchio che tanto ha contribuito al suo successo mondiale. "Lo adoro. Siamo una famiglia e fin dall'inizio abbiamo concordato tutto ciò che abbiamo fatto in termini di creatività" ha spiegato a Vogue Spain. Non le è passato inosservato il recente rebranding. Il marchio sta cercando di diventare più inclusivo, difatti stavolta hanno sfilato in passerella anche le modelle curvy Ashley Grahame Paloma Esselser. Presenti anche due modelle transgender: Alex Consani e Valentina Sampaio. "Penso che l’industria si stia muovendo verso l’inclusione e la diversità. E mi fa piacere perché tutte le donne dovrebbero essere celebrate" ha detto Adriana Lima, contenta di questo muovo corso.