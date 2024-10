La trasformazione di Adriana Lima in passerella: “In gravidanza ingrasso, ora sto benissimo”

video suggerito

Adriana Lima sfila per Victoria's Secret Show 2024

Adriana Lima è stata una delle grandi protagoniste del ritorno in passerella di Victoria's Secret, il 15 ottobre. Il brand non sfilava da diversi anni: lo show del 2019 fu annullato per via del drastico calo di spettatori registrato nel 2018, ma anche per gli scandali che avevano in vestito il brand. Il marchio, dopo un lavoro di rebrandig, ha riorganizzato l'evento, cercando di dare un'immagine più inclusiva. Ha portato in passerella le curvy Ashley Graham e Paloma Esselser, c'erano due modelle transgender, ma c'erano anche volti storici come Tyra Banks, Bella Hadid. Anche Adriana Lima ha sfilato nuovamente in veste di Angelo. Impossibile non notare la sua trasformazione fisica: ha parlato del rapporto col suo corpo in un'intervista rilasciata a Vogue Spain.

Adriana Lima torna in passerella

La modella ha sfilato la prima volta per il brand di lingerie nel 2008. All'epoca la sua carriera era agli inizi: sarebbe poi diventata un'icona del mondo fashion, tra le più richieste del settore. "Ero la ragazza più alta della scuola ed era sempre stata molto magra. Nella moda ho trovato un posto a cui appartenevo e che mi faceva sentire bene con il mio corpo. E da lì in poi la mia autostima è cresciuta" ha detto a Vogue Spain ricordano i tempi in cui muoveva i primi passi nel mondo della moda.

Adriana Lima, ottobre 2024

Nonostante la giovane età era molto determinata: "Sono sempre stata molto coraggiosa e volevo che mi accadessero cose belle. Ogni giorno era una nuova scoperta, ogni sessione, ogni passerella. Ma fin dall'inizio sapevo che il mio obiettivo era restare nel settore e ho fatto tutto il possibile per mantenermi in forma: yoga, esercizi di ginnastica facciale. Quando avevo 18 anni, la gente mi diceva: sei così giovane, perché lo fai? È stato emozionante vedere come il mio corpo è cambiato nel corso degli anni. Mi diverto e imparo molto da esso, ad ogni cambiamento". Proprio il corpo della modella è stato particolarmente al centro dell'attenzione di recente. È apparsa drasticamente dimagrita sulla passerella di Victoria's Secret e, poco prima, anche alla Paris Fashion Week (dove ha sfilato per Schiaparelli).

Adriana Lima, settembre 2024

Adriana Lima ritrova se stessa

Adriana Lima non ha mai smesso di lavorare e di sfilare. Ha calcato la passerella anche col pancione, al settimo mese di gravidanza. In quel periodo è stata nel mirino degli haters per molto tempo: tutti le facevano notare quanto il suo corpo fosse cambiato. Anche il post partum è stato difficile, perché ha dovuto ricostruire un rapporto di amore con se stessa alla luce di quei cambiamenti fisiologici che erano sopraggiunti, che ha fatto fatica ad accettare.

Adriana Lima sfila per Victoria's Secret

A distanza di due anni, sembra abbia ritrovato un equilibrio. "So dove voglio andare e dove voglio essere. La chiave è sentirsi a proprio agio con se stessi, ma quella sensazione cambia ogni giorno che passa. Cerco di rappresentare la mia versione migliore ma ora, a 43 anni, devo lavorare tre volte più duramente di prima – ha ammesso – È difficile, ho cinque figli. Ed essere mamma a 40 anni non è la stessa cosa che esserlo a 20, ma ho sempre desiderato avere una famiglia numerosa e sono molto giovane dentro. Inoltre, adoro allenarmi".

Adriana Lima nel 2022

A proposito di allenamento: è stato un aspetto fondamentale nel post partum del 2022, l'ha aiutata molto. "Mi sono allenata molto, ho fatto pesi e cardio. E adoro le saune a infrarossi, provo ad andarci tre volte a settimana" ha raccontato. Gli haters l'hanno ferita, ma hanno influito poco nel suo percorso, non ha percepito l'ansia di dover perdere peso a tutti i costi. Non lo ha fatto per loro: "Se pratico sport è per me, perché mi rende felice. La verità è che di solito ingrasso molto durante la gravidanza e in quel periodo avevo appena avuto un bambino e dovevo pensare a me stessa. Avevo altre priorità. Per fortuna ho avuto il sostegno della mia famiglia e dei miei figli e ora tutto questo fa parte del passato. In questo momento mi sento benissimo".