Adriana Lima sfila col pancione: torna in passerella al settimo mese di gravidanza Adriana Lima è tornata in passerella al settimo mese di gravidanza, lo ha fatto per lo stilista Alexander Wang. Per l’occasione si è trasformata in una dark lady e non ha esitato a sfilare col pancione nudo in bella vista.

A cura di Valeria Paglionico

Adriana Lima sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: a 40 anni aspetta il suo terzo figlio, il primo dal compagno Andre Lemmers, e non potrebbe essere più raggiante. È al settimo mese di gravidanza ma al momento preferisce vivere quest'esperienza magica lontana dai social, dove è praticamente impossibile trovare una sua foto col pancione. Per fortuna però, la modella ha soddisfatto la curiosità dei fan mostrandosi in pubblico. Dopo aver rivelato le forme modificate dalla dolce attesa alle sfilate di Parigi qualche settimana fa, ora ha pensato bene di tornare in passerella e lo ha fatto con un outfit all'insegna della sensualità che ha lasciato il ventre in bella vista.

Adriana Lima è una dark lady in passerella

L'ultima volta che Adriana Lima aveva sfilato era il 2018 ed era tra le modelle "veterane" di Victoria's Secret, che per anni l'ha "eletta" angelo. Ora ha deciso di tornare in passerella al settimo mese di gravidanza, celebrando così sia la sua carriera che il momento magico che sta vivendo. Lo ha fatto per Alexander Wang, lo stilista che nelle ultime ore a Los Angeles ha tenuto il suo Fortune City Show. La top è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé lasciando in bella mostra il pancione sul catwalk, per sfilare ha infatti indossato un mini abito nero dalla scollatura molto generosa e con un enorme taglio cut-out sul ventre. A completare il tutto c'erano un coprispalle, dei maxi stivali cuissardes in pelle nera e un rossetto scurissimo messo in risalto da una coda di cavallo alta.

Adriana Lima mostra il pancione in passerella

Lo stile di Adriana Lima in gravidanza

Dimenticate i classici look premaman fatti di abiti over e silhouette molto ampie che mascherano le forme modificate dalla gravidanza, la nuova mania tra le star che devono diventare mamme è quella di lasciare il pancione nudo. Adriana Lima è solo l'ultima ad averlo fatto: in passerella ha infatti celebrato le forme iper femminili della maternità, non avendo paura di osare con i dettagli provocanti. Prima di lei ad aver riscritto le regole della moda premaman era stata Rihanna, che ormai da mesi non riesce a fare a meno di rivelare il ventre tra crop top, reggiseno e cut-out. Insomma, è arrivato il momento di dire addio ai tabù legati alla dolce attesa: le donne incinta hanno voglia di mettere in mostra il pancione e mettere in risalto la loro innata sensualità da future mamme.