Adriana Lima mostra il pancione alle sfilate di Parigi: il primo abito premaman è total black

A cura di Beatrice Manca

Solo due settimane fa l'annuncio: Adriana Lima è incinta e aspetta il terzo figlio dal produttore cinematografico Andre Lemmers. Alle sfilate di Parigi la top model ha mostrato per la prima volta il pancione, fasciata in un abito nero aderente con una strategica trasparenza sul ventre. Seduta in prima fila alla sfilata di Balmain, la modella brasiliana è apparsa radiosa e felice: nelle foto abbraccia il compagno e accarezza la pancia che cresce. Le sfilate di Parigi sono una "gara di stile" premaman: da una parte Rihanna, super sensuale in lingerie trasparente alla sfilata di Dior, dall'altra Adriana Lima con un abito castigato nero, ma con un delicato gioco di trasparenze sul ventre.

L'abito premaman di Adriana Lima

Solo un anno fa Adriana Lima calcava la passerella di Balmain: ora è ben felice di sedere tra il pubblico, mostrando orgogliosa il pancione in pubblico. La top model, 40 anni, aspetta il terzo figlio dal compagno Andre Lemmers, un produttore cinematografico. La coppia era in prima fila alla sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Balmain, immortalata via social dalla modella, che nelle storie ha pubblicato un selfie e ha scritto: "Io e il mio amore da Balmain".

Adriana Lima con Andre Lemmers

Per la prima uscita parigina con il pancione Adriana Lima ha scelto un abito nero aderente, lungo fino ai piedi e con le maniche lunghe, caratterizzato da inserti semitrasparenti sul ventre e da ricami sul seno che "alleggeriscono" la linea castigata del vestito. La top model ha poi completato tutto con sandali con i listini e anelli dorati – gli stessi visti in passerella.

Adriana Lima alla sfilata di Balmain

Alle sfilate parigine trionfa la moda premaman: Rihanna ha fatto impazzire tutti sfoggiando solo un babydoll trasparente alla sfilata Dior e un abito in vernice da Off-White, per accentuare la rotondità del pancione. Adriana Lima, ormai arrivata al bebé numero tre, ha optato per un look più discreto e sinuoso. In ogni caso, le star stanno riscrivendo le regole dell'abbigliamento da maternità: chi ha detto che in gravidanza bisogna rinunciare allo stile?