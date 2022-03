Rihanna in lingerie alla Paris Fashion Week: in gravidanza esalta il suo corpo e la sua femminilità Dopo le sfilate di Milano è la volta di quelle parigine. Rihanna ha preso parte allo show di Dior e (sfidando il freddo) ha indossato un look premaman con lingerie in vista. Riri mostra fieramente il suo corpo e il pancione e non manca di esaltare la sua femminilità.

A cura di Giusy Dente

Rihanna alla PFW

Dopo Milano, tocca a Parigi ospitare le sfilate. Nella capitale francese è appena cominciata la Settimana della Moda, con la presentazione delle collezioni Autunno Inverno 2022/2023. Si andrà avanti fino all"8 marzo con un calendario ricco di eventi, sia in presenza (come gli show di Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent) che digitali. Anche Dior ha scelto il défilé in presenza. Tra gli ospiti, è arrivata anche Rihanna, impegnatissima in queste settimane sul fronte moda. Ha preso parte anche alla sfilata di Gucci della Milano Fashion Week: con lei in prima fila anche in compagno ASAP Rocky. La coppia è in attesa del primo figlio: la cantante (ormai anche imprenditrice e attivissima nel settore fashion con i suoi brand) è al settimo cielo e non manca mai di esibire con fierezza il pancione.

I look premaman di Rihanna

Il 2022 è cominciato all'insegna di una grossa novità, per Rihanna: la maternità. La 34enne è incinta del primo figlio e l'annuncio è arrivato proprio poche settimane fa, mandando in tilt i fan. Rihanna è più radiosa che mai e in ogni uscita pubblica non manca mai di sfoggiare con orgoglio il pancione. Tutti i suoi look premaman coniugano la bellezza delle sue nuove forme da mamma con la sensualità di una donna che ama quel corpo e non esita a mostrarlo con fierezza.

Rihanna in Dior alla Paris Fahion Week

A un evento del suo marchio Fenty Beauty ha partecipato vestita di paillettes, proprio in nome di quel binomio maternità-sensualità in cui crede fermamente. Anche alla sua festa di compleanno (ha compiuto 34 anni il 20 febbraio) ha scelto un outfit con pancione nudo coperto da una pelliccia celeste portata sbottonata: trendy e fashion insieme anche durante la gravidanza, insomma. Alla Milano Fashion Week ha osato con un look audace in latex e pizzo, mentre alla Paris Fashion Week ha oiptato direttamente per la lingerie.

Rihanna in Dior

Rihanna in lingerie alla Paris Fashion Week

Maria Grazia Chiuri ha portato sulla passerella della Paris Fashion Week una sfilata dal mood tecnologico. La collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Dior è un dialogo tra passato e futuro, tra nuovo e antico. In prima fila c'era Rihanna, arrivata allo show con un sensuale e audace look total black, a effetto vedo-non vedo. La star ha nuovamente esibito fieramente il pancione, lasciandolo nudo. Ha indossato un abito-lingerie con dettagli in pizzo della Maison francese e giacca nera (due capi della collezione Pre Fall 2022), con tanga in vista e in vernice con tacco Amina Muaddi. Riri non nasconde il suo corpo, anzi lo celebra con look che esaltano la sua femminilità e sensualità.