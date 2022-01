Rihanna, il primo look premaman: mostra il pancione con il piumino rosa e maxicollane L’annuncio della gravidanza di Rihanna è avvenuto in grande stile, con un look griffato che lasciava in bella vista il pancione, nonostante la neve.

A cura di Beatrice Manca

Dopo mesi di rumors e smentite è ufficiale: Rihanna è incinta. La cantante delle Barbados e A$AP Rocky aspettano il primo figlio insieme, e le foto lo confermano. L'annuncio della gravidanza è avvenuto in grande stile, con un'uscita di coppia sotto la neve e un look griffato che lasciava in bella vista il pancione, tra collane maxi e catene. Rihanna conferma ancora una volta di essere un'icona di stile: anziché un romantico abito premaman ha mostrato al mondo la pancia che cresce con un look trendy e cool, con jeans strappati e un piumino rosa fucsia lasciato strategicamente aperto sulla pelle nuda.

Rihanna e il piumino aperto sul pancione

Rihanna e A$AP Rocky sono tra le coppie più cool dello show business: sono arrivati al Met Gala con look coordinati e "imbottiti", e ogni loro pubblica apparizione è nel segno dello stile. Per un momento così importante nulla è stato lasciato al caso: la coppia è stata immortalata da Miles Diggs, fotografato delle star, mentre passeggia a New York sotto la neve. Nonostante il freddo Rihanna tiene aperta la giacca imbottita, in modo da non lasciare dubbi sull'avanzato stato della gravidanza. La cantante non rinuncia al suo stile edgy neanche in gravidanza: il look, firmato Chanel, è composto da un piumino vintage rosa fucsia e jeans a vita bassa con gli strappi e orlo lungo, quasi ‘calpestato' sui marciapiedi di New York. Completano il tutto una cascata di collane extralong con pietre colorate, incluso un crocefisso, che sfiorano il pancione. Accanto a lei c'è Asap Rocky, con una giacca oversize in denim Carhartt e pantaloni di pelle, che la bacia teneramente la futura mamma sulla fronte. Rihanna è radiosa: nel 2022 si apre un nuovo, felice capitolo per la cantante e imprenditrice da record.