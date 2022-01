Rihanna è incinta di A$AP Rocky, le foto con il pancione che confermano la gravidanza Rihanna e A$AP Rocky diventeranno presto genitori. Le foto che mostrano la star e imprenditrice con il pancione non lasciano più alcun dubbio sulla gravidanza.

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna è incinta di A$AP Rocky. Se prima si trattava solamente di rumors alimentati dai fan più attenti, ora le foto non lasciano alcun dubbio. La cantante e imprenditrice, 33 anni, è in dolce attesa del suo primo figlio con il rapper, la cui prima apparizione di coppia è stata in occasione del Met Gala 2021.

Le foto di Rihanna e A$AP Rock

La coppia è stata paparazzata durante il fine settimana, mentre passeggiava mano nella mano per le strade di Harlem, a New York. Lei indossava un paio di jeans larghi e un piumino rosa sbottonato, che lasciava interamente scoperta la pancia da futura mamma. Già qualche mese fa, i fan più attenti avevano ipotizzato ci fosse un bebè in arrivo, ma la star aveva smentito tutti i rumors. Ora invece la notizia è ufficiale ed è arrivata quasi inaspettata. I due sono apparsi innamorati e complici, pronti ad accogliere presto il nuovo arrivato.

La storia d'amore tra Rihanna e A$AP Rocky

Rihanna e A$AP Rocky si frequentano dal 2020, ma la conferma ufficiale della loro relazione, nonché prima apparizione in pubblico, è stata in occasione del Met Gala 2021. La coppia è arrivata sul red carpet con un look coordinato, pur senza essersi messi d'accordo, come ha dichiarato la stessa Rihanna: "Non ci siamo messi d'accordo sul look. Non eravamo neanche certi che saremmo andati all'evento. Abbiamo pianificato separatamente il nostro look, giusto per essere preparati. Poi ci siamo vestiti insieme". Prima di vivere il loro amore anche alla luce del sole, i gossip sulla relazione si sono rincorsi per tempo. In occasione della campagna dedicata alla linea cosmetica Fenty Skin di Rihanna, i due hanno preso parte a interviste congiunte con Vogue e GQ per la promozione, manifestando una notevole complicità e armonia: "Penso che la parte più difficile del lavorare con te sia stato cercare di non scherzare e ridere tutto il tempo", aveva rivelato il rapper nel 2020.