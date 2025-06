Giulia De Lellis al mare col pancione: il look premaman con costume intero e ballerine a rete

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis sta vivendo uno dei momenti più magici della sua vita: è incinta, aspetta la sua prima figlia dal compagno Tony Effe (si chiamerà Priscilla) e sui social non può fare a meno di documentare i dettagli più belli della maternità. Certo, all'inizio aveva preferito tenere la notizia nascosta, ma ora che ha superato i primi mesi "critici" non perde occasione di mettere in mostra il meraviglioso pancione. Come sta affrontando la sua estate da futura mamma? Naturalmente col tocco glamour che da sempre la contraddistingue: ecco cosa ha indossato per la recente vacanza in Puglia.

Il look da mare di Giulia De Lellis

Negli ultimi giorni Giulia De Lellis è stata in Puglia per motivi di lavoro e ne ha approfittare per sfoggiare un adorabile look pramaman da mare. Se qualche settimana fa aveva spaziato tra due pezzi e camicie classiche portate come mini dress, ora ha lasciato spazio a un costume intero. Si tratta di un modello total black dallo stile minimal di Tezenis: è leggermente sgambato, ha le spalline doppie e la silhouette fasciante che mette in risalto il pancione. Per completare il tutto l'influencer ha scelto un paio di occhiali da sole Ray-Ban, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha scelto uno chignon alto e tirato, pettinatura assolutamente must per le giornate in spiaggia.

Giulia De Lellis in Tezenis

Giulia De Lellis con le ballerine nude

Quali scarpe ha usato Giulia De Lellis per una giornata al mare? Niente infradito o ciabattine, ha preferito un paio di ballerine raso terra. Ha scelto uno dei modelli must del momento, quello a rete traforata, per la precisione le ballet pumps di Paul Green che sembrano essere fatte con la paglia intrecciata. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono vendute a 139.99 euro. Insomma, a quanto pare per essere super trendy in spiaggia quest'anno si dovrà puntare sulle ballerine: in quante prenderanno ispirazione dall'influencer per le loro prossime vacanze?

