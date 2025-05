video suggerito

Giulia De Lellis si prepara all'estate in gravidanza: usa la camicia oversize come mini abito Giulia De Lellis è incinta e ha approfittato di un viaggio di lavoro in Puglia per dare un'anticipazione del suo stile premaman estivo: ecco il look fresco e glamour che si rivelerà perfetto per la bella stagione col pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta, aspetta il suo primo figlio da Tony Effe e non potrebbe essere più felice. Certo, inizialmente aveva preferito tenere la notizia privata ma, dopo essere stata paparazzata e aver fatto poi l'annuncio social, non si nasconde più e non ci pensa su due volte a mettere in mostra il pancione. Ha rivelato di aspettare una bambina, la chiamerà Priscilla (il papà le ha già dedicato un tatuaggio sul viso) e sta cominciando a creare per lei un armadio glamour e griffato. Nelle ultime ore l'influencer è volata in Puglia per un evento organizzato da Cecilia Rodriguez e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo stile premaman estivo: ecco cosa ha indossato.

Giulia De Lellis in Puglia con Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha organizzato un evento per il suo brand Me Fui in Puglia: sebbene abbia creato il marchio con Belén, della sorella non c'è traccia e la cosa non fa altro che alimentare le voci su un presunto litigio. Tra gli invitati l'influencer ha voluto l'amica e collega Giulia De Lellis, che, così come lei, aspetta una bambina. Quest'ultima ha approfittato dell'atmosfera leggera e vacanziera della location per anticipare l'estate: dopo i tubini aderenti total pink e gli abiti ricoperti di rose, ora punta su uno stile premaman all'insegna della comodità e del glamour, assolutamente perfetto per affrontare le temperature calde col pancione.

Giulia De Lellis all'evento Me Fui

Il look premaman che anticipa l'estate di Giulia De Lellis

Per la prima serata in Puglia Giulia De Lellis ha lasciato nell'armadio glia abiti fascianti, i bustier strizzati e i tubini, ha preferito il comfort di una camicia bianca oversize, il classico modello che sembra essere stato "rubato" dal guardaroba maschile. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'ha usata come mini dress, "mascherando" il pancione con un tocco super fashion. L'influencer ha poi lasciato le gambe nude, completando il tutto semplicemente con una borsetta di paglia di Me Fui, un altro must della prossima estate. Certo, nel corso della serata si è coperta con un cardigan, ma tanto è bastato per trasformare la camicia bianca nel capo per future mamme più trendy della bella stagione.

Giulia De Lellis con la camicia oversize