Giulia De Lellis fa i primi regali a Priscilla: cappellino griffato e scarpette coi cristalli Giulia De Lellis non nasconde più la gravidanza, anzi, non perde occasione per mostrare il pancino sui social. Ha inoltre già fatto i primi acquisti per Priscilla, la figlia che aspetta da Tony Effe, e sono tutti glamour e griffati: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta, lo ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa dopo che era stata paparazzata col pancino in vista. Sebbene abbia trovato decisamente indelicato rivelare la gravidanza senza consenso, ha deciso di lasciare da parte le polemiche e di godersi questo momento in totale serenità. Insieme al fidanzato e futuro papà Tony Effe ha inoltre rivelato che aspetta una bambina, alla quale darà il nome di Priscilla (il rapper si è già tatuato il suo nome sul viso). Nelle ultime ore, inoltre, l’influencer ha mostrato i regalini super glamour e (ovviamente) griffati che ha già fatto alla bimba: ecco quali sono.

La gravidanza social di Giulia De Lellis

Da quando Giulia De Lellis non nasconde più la gravidanza, ha cominciato a condividere sui social foto e Stories a tema maternità. Ha festeggiato la sua prima Festa della Mamma con delle parole dolcissime, ha posato col pancione in vista e ha sfoggiato un adorabile look premaman pensato per essere un omaggio alla piccola Priscilla.

Giulia De Lellis e Tony Effe

Insomma, l’influencer non potrebbe essere più felice di aspettare la sua prima figlia da Tony Effe. Potevano mai mancare i primi regalini fashion per la bimba? Assolutamente no, anzi, sebbene non sia ancora nata, vanta già un armadio da piccola diva glamour.

Giulia De Lellis

I primi regali per Priscilla

Cosa ha regalato Giulia De Lellis a Priscilla? Una serie di accessori griffati ed esclusivi, naturalmente tutti sui toni del pink. Sui social ha condiviso un primo piano sui regali, tra i quali spicca un cappellino di lana fucsia con sopra ricamata l’iconica croce gotica di Chrome Hearts, il brand con sede a Los Angeles che da qualche tempo sta spopolando tra le star. Accanto al copricapo ci sono inoltre delle adorabili mini Vans, modello slip on, ma personalizzate con gli iconici scacchi in bianco e rosa tempestati di cristalli e perle. La piccola Priscilla non sembra forse essere già destinata a diventare una star?

I regali per Priscilla