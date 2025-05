video suggerito

Giulia De Lellis col pancione, primo bikini della gravidanza: "Non si vede ma siamo due" Look balneare total white per Giulia De Lellis, pronta a vivere un'estate speciale in attesa della nascita della sua prima figlia, Priscilla.

A cura di Giusy Dente

Questa per Giulia De Lellis sarà un'estate speciale, indimenticabile. L'influencer è in dolce attesa: presto lei e il compagno Tony Effe accoglieranno in famiglia una bambina. Oltre a rivelarne il sesso, hanno anche già anticipato il suo nome: la chiameranno Priscilla e nascerà in autunno. L'influencer ha dato avvio alla stagione balneare da mamma con un look total white.

Giulia De Lellis mostra il pancione

Per settimane si è vociferato di una possibile gravidanza di Giulia De Lellis, che ha cercato di tenere lontano gossip e pettegolezzi il più possibile. Qualcuno si è anche e sposto in sua difesa. Aurora Ramazzoti, che ha subito un trattamento simile, ha spiegato che questa sorta di "accanimento" è una forma di violenza nei confronti delle donne, una mancanza di rispetto. Le mamme dovrebbero sentirsi libere di dare una notizia delicata come questa solo al momento per loro più opportuno, senza ansie e stress. Così non è stato per l'influencer, le cui foto col pancione sono finite sui giornali prima che fosse lei stessa ad annunciare di essere in dolce attesa. Poi ha confermato lei stessa la bella notizia con una serie di scatti.

Giulia De Lellis mamma in bikini

Giulia De Lellis si sta preparando alla nascita di Priscilla. Sta facendo i primi acquisti per la bimba, è alle prese coi cambiamenti del suo corpo. Ha "detto addio al punto vita" e quando ha voglia di comodità, usa i pantaloni del suo fidanzato! Ci ha scherzato sù, perché da vera fashion addicted non ha certo detto addio al suo stile super trendy, sempre alla moda. E a proposito di moda, ha partecipato a un evento targato Me Fui, il brand beachwear delle sorelle Belén e Cecilia Rodriguez. Per l'occasione ha mostrato il pancione con un look balneare total white: due pezzi bianco con reggiseno a triangolo con aggiunta di pareo coordinato e cappello, abbinato anche quello. Il bianco resta un colore intramontabile d'estate, soprattutto sulle spiagge e in piscina. Il costume in questa nuance è un vero must have da mettere in valigia, che non passa mai di moda. L'influencer è prontissima per la sua estate speciale.