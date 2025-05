video suggerito

Giulia De Lellis incinta ruba i pantaloni di Tony Effe: “Stretti pure questi, addio punto vita” L’influencer è incinta e ha ironizzato sui cambiamenti del corpo in gravidanza. Ha preso in prestito i pantaloni comodi del fidanzato Tony Effe. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

113 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno per cominciare un nuovo capitolo delle loro vite: la coppia presto accoglierà in famiglia una figlia. L'influencer ha da poco confermato le insistenti voci che circolavano da settimane, a proposito di una gravidanza: è stata al centro del gossip per molto tempo, tutti aspettavano il fatidico annuncio. Che infatti è arrivato: è incinta. La bimba che porta in grembo nascerà verso la fine dell'estate e i genitori hanno anche già rivelato il nome scelto per lei: si chiamerà Priscilla. Ovviamente la neo mamma è alle prese con i primi cambiamenti che l'arrivo di una figlia comporta, per esempio una nuova immagine allo specchio con i normalissimi cambiamenti del corpo.

Giulia De Lellis presto mamma

Giulia De Lellis è un'influencer amatissima. Il pubblico non ha mai smesso di seguirla, sin da quando giovanissima esordì come corteggiatrice a Uomini e Donne. La sua carriera si è sviluppata velocemente sui social, dove è diventata un punto di riferimento per il mondo beauty, fino a coronare il sogno di creare una propria linea di make-up e skincare, due delle sue passioni, insieme alla moda ovviamente. I suoi outfit sono sempre di tendenza e al passo con ciò che si vede sulle passerelle, ma ora è alle prese con i cambiamenti fisici, normalissimi, a cui si va incontro durante la gravidanza.

Ecco perché, soprattutto nei prossimi mesi, dovrà adeguare il suo guardaroba facendo spazio anche a capi all'insegna della comodità. Per ora il pancino è solo accennato, è ai primi mesi di gravidanza, ma già si è resa conto di quanto il fisico stia cambiando lentamente. In una Instagram Story, infatti, si è rivolta a fan e follower rivelando l'arrivo imminente di un nuovo progetto. Nel video ha un look sportivo decisamente strategico, come ha lei stesso ammessa. "Questa è la situazione – dice accarezzandosi la pancia e chiaramente col sorriso – I pantaloni dei fidanzati in gravidanza: mi iniziano a stare stretti pure questi, ma ce li facciamo andare bene!".