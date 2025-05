video suggerito

Giulia De Lellis incinta festeggia la Festa della Mamma: “Inizio a guardare il mondo con occhi diversi” Giulia De Lellis festeggia oggi la sua prima Festa della Mamma. Incinta della prima figlia con Tony Effe, ha condiviso una story su Instagram nella quale racconta: “Inizio a guardare il mondo con occhi diversi, che dono incredibile”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis festeggia la sua prima Festa della Mamma. La celebre influencer, imprenditrice e volto televisivo, è incinta del primo figlio con Tony Effe. Dopo i rumor circolati sulla gravidanza, è arrivata la conferma a inizio maggio: presto la coppia nata poco più di un anno fa allargherà la famiglia con la nascita di Priscilla. GDL è entusiasta e solo negli ultimi giorni ha cominciato a condividere le immagini che documentano l'evoluzione del suo corpo. A corredo di una foto nella quale mostra la pancia, ha dedicato un messaggio a tutte le mamme.

Le parole di Giulia De Lellis per la Festa della Mamma

"Inizio a guardare il mondo con occhi diversi, quelli di una mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile". Con queste parole Giulia De Lellis ha iniziato il messaggio condiviso sul suo profilo Instagram personale e quello della sua azienda, Audrer, dedicato alla Festa della Mamma. Così ha continuato:

A tutte le mamme, quelle che lo sono da sempre, quelle che lo stanno diventando, quelle che lo saranno, auguro una giornata piena di luce, riconoscenza e amore. Perché essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia. Buona festa della mamma.

Il primo evento di Giulia De Lellis col pancione

Giulia De Lellis lo scorso 6 maggio ha partecipato al suo primo evento da futura neo mamma. Ha posato davanti ai fotografi all'evento di gala organizzato a Milano da Pasta Garofalo vestita completamente di rosa: per la sua prima apparizione pubblica in versione premaman ha puntato sul rosa, colore con cui rende omaggio alla figlia in arrivo di nome Priscilla. Pochi giorni prima di fare l'annuncio della gravidanza aveva optato per un abito a fiori per un evento a Londra, volto a mascherare il pancino. Ora Giulia non si nasconde più.