Giulia Salemi festeggia la prima Festa della Mamma, la dedica al piccolo Kian e i primi mesi insieme

A cura di Elisabetta Murina

Prima Festa della Mamma per Giulia Salemi. Lo scorso gennaio l'influencer ha accolto in famiglia il piccolo Kian, primo figlio avuto con il compagno Pierpaolo Pretelli, che ora è impegnato con l'Isola dei Famosi 2025. Sui social ha condiviso un video che celebra i primi mesi passati con il figlio e una dedica in occasione di una giornata speciale.

I primi mesi da mamma di Giulia Salemi

Giulia Salemi è diventata mamma per la prima volta a gennaio e in questi mesi ha raccontato sui social la sua nuova quotidianità, che divide tra il figlio Kian e il compagno Pierpaolo Pretelli. Al momento il neo papà è volato in Honduras per intraprendere l'avventura di inviato dell'Isola dei Famosi, per la quale lei lo ha sempre incoraggiato a partecipare. Sarà il primo distacco dal figlio. In un video pubblicato su Instagram, l'influencer si mostra con il piccolo, mentre scherza e ride con lui in un momento della vita di tutti i giorni. Prima mostra il pancione di quando era ancora in gravidanza e poi il bebè che a breve compirà 4 mesi. Scherzando, ha scritto: "Cosa sarebbe potuto andare storto?".

La dedica per la Festa della Mamma

Oggi, domenica 11 maggio, Giulia Salemi ha festeggiato per la prima volta la Festa della Mamma, dal momento che lo scorso gennaio è diventata mamma del piccolo Kian. Su X ha condiviso una foto mentre tiene il bambino in braccio, scrivendo: "A voi che non smettete di amarci. A noi che abbiamo cominciato ad amare. A voi che domani amerete".