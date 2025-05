video suggerito

Pierpaolo Pretelli: “La crisi con Giulia Salemi vinta grazie al confronto. Le nozze ora non sono una priorità” Pierpaolo Pretelli è partito per l’Honduras, dove sarà inviato dell’Isola dei Famosi 2025. Un’occasione a cui ha subito detto sì, dopo un confronto con Giulia Salemi, madre di suo figlio Kian. Tra loro è tornato il sereno dopo un periodo di crisi: “Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo”. E sulle nozze: “Non sono nelle nostre priorità”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierpaolo Pretelli è pronto per l'Isola dei Famosi 2025, dove sarà inviato tra i naufraghi per la prima volta. Già partito per l'Honduras, negli ultimi giorni ha salutato la compagna Giulia Salemi e il figlio Kian, nato lo scorso gennaio dal loro amore. Nonostante le difficoltà nel lasciare la famiglia, non vede l'ora di mettersi alla prova in un'occasione inedita.

La nuova avventura lavorativa di Pierpaolo Pretelli

"Secondo me sarà un'isola molto umana, l'ho capito anche parlando con Veronica Gentili", ha spiegato Pretelli parlando del reality ormai in partenza, in un ‘intervista rilasciata al settimanale Chi, Quando è arrivata la proposta di essere inviato in Honduras, si è confrontato con Giulia Salemi e la risposta è stata chiara fin da subito: "Ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto: ‘Vai'. Sono molto sereno, sento che finalmente sto costruendo". Quanto a le sue compagne di viaggio, ha spiegato: "Mi piacciono molto. Veronica è una grande professionista, ha contenuti, quando parla dice cose che ascolti con interesse. E poi Simona Ventura è un'icona della tv e dell'Isola, il suo ritorno penso sia una grande cosa da vedere e gustarsi".

L'amore per Giulia Salemi: come hanno superato la crisi di coppia

Se adesso è pronto a mettersi in gioco con l'Isola dei Famosi 2025 e la sua vita privata procede a gonfie vele, un anno fa l'ex velino parlava di un periodo di crisi nel rapporto di coppia con Giulia Salemi. Cosa è cambiato in questo tempo? E come sono riusciti a sistemare le cose? "Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo. L’utilizzo del contraddittorio è sempre un modo per analizzarsi e guardarsi dentro. Ci siamo seduti, parlati, confrontati. Giulia mi ha portato un elenco delle cose che non andavano bene", ha spiegato.

Ora i Prelemi si prendono cura del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, arrivato nel momento giusto della loro relazione: "Alla fine ci sono degli standard che uno si prefissa, ma non vanno per forza rispettati. Quando arriva un bambino è una gioia così grande che non puoi progettarla, devi accoglierla con gratitudine e amore. Kian è arrivato perché era quello il momento". Dal figlio, Pretelli ha imparato che "la vita è sempre pronta a sorprenderti", mentre dalla compagna ad "affrontare tutto ciò che la vita ti offre con professionalità, con precisione, con impegno". Il matrimonio al momento non è un progetto in vista: "Non è nelle nostre priorità in questo momento. Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore, adesso lo incorona Kian".