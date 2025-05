Pierpaolo Pretelli sulle lacrime di Giulia Salemi dopo la sua partenza per l’Isola 2025: “Abbiamo avuto paura, ma mai dubbi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nelle scorse settimane per Giulia Salemi non è stato facile salutare Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Honduras. Saranno distanti per due mesi. "Il mio piantino me lo sono fatta, da quando sono diventata madre piango per tutto, sono una donna dilaniata": aveva fatto sapere Salemi dopo avere accompagnato Pierpaolo Pretelli in aeroporto. In queste ore, l'inviato dell'Isola dei famosi 2025 ha commentato le lacrime della sua compagna.

Pierpaolo Pretelli e le lacrime di Giulia Salemi per la sua partenza

Pierpaolo Pretelli ha rilasciato un'intervista a SuperguidaTV in cui gli è stato detto delle lacrime di Giulia Salemi e gli è stato chiesto come stia vivendo lui la distanza dalla sua compagna. L'inviato dell'Isola dei famosi 2025 ha fatto sapere che è un tema che lui e Giulia hanno affrontato, pensando soprattutto al figlio Kian che è nato da poco:

Kian mi mancherà moltissimo come anche Giulia e i miei genitori. Leonardo, il mio primo figlio, vive a Miami quindi diciamo che siamo già rodati con la distanza, anzi dall’Honduras mi avvicino un po’ a lui. Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere.

Il trentaquattrenne ha fatto sapere che lui e Giulia sono una squadra, condividono tutto: "Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra. Siamo complici, ci aiutiamo a vicenda".

Pierpaolo Pretelli è l'inviato dell'Isola dei famosi 2025

Il curriculum televisivo di Pierpaolo Pretelli si è arricchito di una nuova esperienza, quella di inviato dell'Isola dei famosi 2025. Nel corso dell'intervista ha dichiarato che, come tutti, ha affrontato delle difficoltà nella vita ma non si è mai lasciato scoraggiare. L'impegno paga sempre: "Penso che rimboccandosi le maniche si possa comunque arrivare agli obiettivi preposti. Bisogna avere pazienza e cercare di salire sui treni giusti al momento giusto, proprio come è successo adesso per me con L’Isola dei Famosi".