video suggerito

Chiara Ferragni commenta la gravidanza di Giulia De Lellis, incinta di Tony Effe: in che rapporti è con la coppia Chiara Ferragni ha commentato la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, che via Instagram ha ufficializzato di aspettare la prima figlia dal compagno Tony Effe. Il commento dell’influencer ha però sorpreso diversi fan, visti i suoi rapporti con i futuri genitori. Ecco cosa ha scritto e quali sono i trascorsi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori. L'influencer ha ufficializzato la gravidanza con un post pubblicato su Instagram nella giornata del 2 maggio, dopo che nei giorni scorsi il settimanale Chi aveva anticipato la notizia pubblicando alcuni suoi scatti con il pancione in vista. Anche il futuro papà ha condiviso le prime immagini di famiglia e svelato il nome della piccola in arrivo. Tra i tantissimi i commenti arrivati sotto i rispettivi post spunta anche quello di Chiara Ferragni. Il nome dell'influencer però ha sorpreso diversi fan visto i trascorsi che ha con entrambi i futuri genitori. Ecco cosa ha scritto e in che rapporti sono.

Il commento di Chiara Ferragni sotto i post di Giulia De Lellis e Tony Effe

Chiara Ferragni è stata tra le prime a commentare la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, che aspetta la prima figlia dal compagno Tony Effe. La coppia di futuri genitori, dopo settimane di indiscrezioni sempre più insistenti, ha ufficializzato l'arrivo della piccola Priscilla con un post pubblicato su Instagram. Sotto l'annuncio di entrambi, l'imprenditrice ha lasciato un cuore rosso, simbolo di amore, per mostrare tutta la sua vicinanza. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di molti fan, che hanno sottolineato come fosse strano vedere il suo nome dal momento che Ferragni e De Lellis non si seguono più su Instagram da tempo, mentre per quanto riguarda Tony Effe lei era stata la ‘protagonista' del dissing tra il rapper e Fedez.

I rapporti tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Meno di un anno fa, rispondendo alle domande di Fanpage.it, Giulia De Lellis aveva parlato del rapporto con Chiara Ferragni. Le due influencer non si seguono su Instagram da diverso tempo e non hanno alcun contatto. "Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva "Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato"", ha spiegato De Lellis a riguardo. Per far capire alla ‘collega' che si trattava di una battuta e fare chiarezza, aveva anche provato a scriverle, ma senza ottenere il risultato sperato:

Leggi anche Tony Effe conferma a sua volta la gravidanza di Giulia De Lellis e svela il nome della loro prima figlia

Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo "spero che tu non te la sia presa". E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla.

"Chiara dice che mi adora", il dissing tra Tony Effe e Fedez

Tra Chiara Ferragni e Tony Effe non c'è mai stato un rapporto diretto (almeno stando a quanto è noto), ma l'influencer era finita al centro del dissing tra il rapper e il suo ex marito Fedez. Una sorta di ‘rissa' social a colpi di rime che ha coinvolto i due cantanti lo scorso settembre. In uno dei brani pubblicati da Tony Effe, c'è un verso che recita "Chiara dice che mi adora", lasciando intendere che in realtà tra loro ci fosse stato un legame di un qualche tipo, mai confermato.