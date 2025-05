video suggerito

Tony Effe conferma a sua volta la gravidanza di Giulia De Lellis e svela il nome della loro prima figlia Dopo il post pubblicato poco fa da Giulia De Lellis, anche Tony Effe ha confermato la gravidanza della sua compagna. Sul suo profilo Instagram ha postato un carosello contenente alcuni scatti sia da solo che in compagnia della sua fidanzata e ha svelato il nome di sua figlia, che si è fatto tatuare sul volto.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il post pubblicato poco fa da Giulia De Lellis, anche Tony Effe ha confermato la gravidanza della sua compagna. Sul suo profilo Instagram ha postato un carosello contenente alcuni scatti sia da solo che in compagnia della sua fidanzata e ha svelato il nome della bambina, che nascerà il prossimo autunno. Ecco come si chiamerà.

Come si chiamerà la prima figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis

Foto di pannolini, ciucciotti e dolci baci a Giulia: è così che Tony Effe ha deciso di comunicare la notizia della gravidanza della sua fidanzata. L'informazione più importante, però, il rapper l'ha scritta in didascalia e riguarda il nome della bambina, che nascerà nel prossimo autunno e si chiamerà Priscilla. Anche l'influencer ha postato un carosello simile, in cui ripercorre gli ultimi giorni attraverso alcuni scatti in cui inquadra il pancione, corredati dalla dedica alla sua dolce metà: "Le tue ragazze", ha scritto.

Il tatuaggio del rapper per la bambina

Tra le foto che compongono il carosello, una in cui Tony Effe, di profilo, mentre bacia De Lellis mostra il nuovo tatuaggio che ha fatto per la bambina. Il rapper ha deciso di farsi scrivere sul volto il nome della piccola Priscilla, un segno che andrà ad aggiungersi alla sua collezione di tatuaggi sul corpo.

Le polemiche dopo la notizia anticipata dal settimanale Chi

La notizia era stata anticipata dal settimanale Chi qualche giorno fa, ma la scelta non era stata apprezzata dalla stessa influencer, che aveva risposto per le rime su Instagram, dicendo: "Non rompete le palle, siete inappropriati e fuori luogo", rivendicando il suo diritto a comunicare personalmente un'informazione così personale. A risponderle era stato lo stesso direttore di Chi, Alfonso Signorini, che nel format Boom aveva commentato la reazione di De Lellis: "Le foto sono esplicite perché lei ha sollevato la T-shirt che aveva e mostra un pancino in evidente stato di gravidanza. È chiaro che per una persona che ha fatto sei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere. Probabilmente sarà incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i vari sponsor e relative entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista".