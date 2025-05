Alfonso Signorini sulla reazione di Giulia De Lellis incinta su Chi: “Incavolata perché avrà perso i soldi degli sponsor”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, inaspettatamente annunciata con delle foto scattate dai paparazzi, l'influencer aveva commentato l'accaduto definendolo fuori luogo e senza aggiungere nulla rispetto a quanto già dichiarato dal giornale ma, anzi, sviando l'argomento. Alfonso Signorini ha commentato, anche in maniera piuttosto piccata, quanto è successo e ha espresso la sua opinione senza remore.

Giulia De Lellis infastidita dalle foto pubblicate su Chi

Le foto pubblicate sul settimanale Chi non lasciavano grande spazio all'interpretazione, le rotondità di Giulia De Lellis, parlavano da sole e quindi la notizia della gravidanza è stata divulgata ancor prima che la l'influencer potesse parlarne. Infastidita, mentre era a Londra per un evento, aveva quindi commentato sui social dicendo: "Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!". Pensiero tra l'altro condiviso da Aurora Ramazzotti che ha rivendicato la possibilità da parte dei futuri genitori di rivelare la notizia dell'attesa secondo i loro tempi.

Alfonso Signorini sulla reazione di De Lellis alle foto

Signorini, nel format Boom, ha quindi commentato la reazione di De Lellis, sostenendo che per un personaggio che ha accresciuto la sua fama tramite i social un discorso di questo tipo non è accettabile. A questo, poi, aggiunge un'ulteriore considerazione:

Le foto sono esplicite perché lei ha sollevato la T-shirt che aveva e mostra un pancino in evidente stato di gravidanza. È chiaro che per una persona che ha fatto sei social la sua vita, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere. Probabilmente sarà incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei, con tutti i vari sponsor e relative entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, ha dato una bella notizia. Non è che chissà che, insomma, il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta.