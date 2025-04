video suggerito

Giulia De Lellis, il look con cut sul seno e paillettes per la serata a New York immersa tra le rose Dopo la vacanza alle Maldive con Tony Effe, Giulia De Lellis vola a New York. Cosa ci faceva l'influencer nella Grande Mela? Ecco il motivo del nuovo viaggio e il look con paillettes sfoggiato in una location immersa in una cascata di rose.

Giulia De Lellis in Magda Butrym X H&M

Dopo essersi concessa una vacanza di relax alle Maldive con il compagno Tony Effe, e dopo aver condiviso sui social i look vacanzieri con bikini animalier e accessori e mocassini super griffati, Giulia De Lellis vola a New York, questa volta non per piacere ma per lavoro. L'influencer ha infatti partecipato all'evento di lancio, allestito negli spazi dell'iconico One Hanson Place di Brooklyn, a New York, della capsule collection firmata dalla stilista Magda Butrym per H&M.

In una location letteralmente immensa in una cascata di rose rosa e rosse, tra volumetriche istallazioni floreali e cascate di coppe di champagne, Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet dell'evento newyorchese, con indosso uno luccicante mini dress nero, al fianco di star e celebrities come Iris Law, Nara Smith, Irina Shayk, Amelia Gray e Chloë Sevigny.

L'abito di Giulia De Lellis per l'evento a New York

Sul suo profilo Instagram De Lellis ha condiviso con i fan un video in cui mostra le fasi della preparazione prima dell'evento di H&M. In una splendida suite dell'Hotel The St. Regis New York, storico hotel della Grande Mela, De Lellis gira nelle stanze in accappatoio prima di indossare l'abito della serata.

Giulia De Lellis a New York per l'evento di lancio della collezione Magda Butrym X H&M

Il look sfoggiato dall'influencer fa parte della nuova ed inedita capsule collection firmata dalla designer di origini polacche Magda Butrym (celebre per i suoi sensuali abiti impreziositi con cut sul tessuto e con rose tridimensionali) in collaborazione con il colosso del fast fashion H&M. De Lellis ha sfilato all'evento con un mini abito coperto di paillettes nere, a rendere particolare il vestito corto, oltre al decoro sparkling, le linee e i volumi. A spiccare infatti è il cut circolare posizionato sul corpetto strapless sotto il seno e soprattutto la silhouette a clessidra, con punto vita stretto e mini gonna che si allarga sui fianchi creando un movimento scultoreo sull'abito.

Giulia De Lellis a New York per l'evento di lancio della collezione Magda Butrym X H&M

Per completare il look Giulia De Lellis abbina un paio di décolleté in vernice accollate, con punta lunga e stretta, che lasciano il tallone nudo, e una mini borsa Hermes in pelle nera. I capelli sono sciolti e raccolti in un acconciatura laterale molto morbida e naturale. Ciliegina sulla torta dello styling sono poi il maxi anello a fiore e l'ear cuff con cristalli, entrambi pezzi della capsule collection Magda Butrym X H&M. Tra i gioielli scelti per la serata da De Lellis c'è anche un bracciale di Van Cleef & Arpels, con gli iconici quadrifolgi della Maison, e un Love Bracelet di Cartier.

Pelliccia e tuta rossa per il look casual di Giulia De Lellis

Dopo l'evento serale De Lellis si è concessa qualche ora per visitare New York e per alcuni scatto tra le celebri strade della Grande Mela. In questa caso ha lasciato in hotel gli abiti con paillettes, per sfoggiare un look più comodo e casual, con tuta rosso acceso, dal top crop con cappuccio e pantaloni ampi. Non manca il tocco glam, dato che Giulia completa il suo outfit con un bomber furry in bianco, un pezzo che fa parte ancora della collezione di Magda Butrym x H&M.

Il look casual di Giulia De Lellis a New York

La capsule collection Magda Butrym x H&M

Dopo le celebri collezioni con i grandi stilisti, da Versace a Cavalli, passando per Alexandr Wang e Jimmy Choo, tornano le capsule collection griffate di H&M, pensate dal colosso del low cost per proporre abiti e accessori firmati a prezzi più accessibili rispetto a quelli delle collezioni di lusso. La nuova capsule è firmata com si diceva dalla stilista Magda Butrym, che tutti conoscono per i suoi abiti iper femminili, romantici e sexy, caratterizzati da stampe floreali o da decori tridimensionali applicati su ampi cut. Per il lancio della collezione, che sarà disponibile dal 24 aprile 2025, non è stata organizzata una sfilata classica ma un evento con diverse influencer, attrici e celebrities che hanno indossato al posto delle modelle gli abiti della capsule collection.