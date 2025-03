Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza alle Maldive: summer vibes con i mocassini di lusso

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Giulia De Lellis e Tony Effe

Ma quale crisi: Giulia De Lellis e Tony Effe sono felici e innamorati più che mai. La coppia non ha mai commentato le voci circolate sui social che, dopo Sanremo, li davano sull'orlo della separazione definitiva. E per tutta risposta, messi in pausa i rispettivi impegni professionali, sono partiti per una romantica vacanza con destinazione Maldive. Sole, mare, un resort di lusso: insomma, gli ingredienti per il relax totale ci sono tutti. Nelle valigie hanno messo il loro must have da vacanza: i mocassini.

La vacanza di Giulia De Lellis e Tony Effe

I piccioncini stanno trascorrendo questa lunga vacanza alle Maldive soggiornando presso il resort One&Only Reethi Rah, localizzato su una delle isole più grandi dell'Atollo di Malé Nord. Se in un primo momento hanno condiviso sui social sono panorami e selfie da soli, poi hanno pubblicato anche le tanto attese foto di coppia. I rispettivi fan (hanno entrambi community molto numerose) li seguono con grande affetto e sono sempre curiosissimi di avere aggiornamenti sulla storia. Loro hanno scelto di non eccedere con l'esposizione mediatica, preservando in qualche modo l'equilibrio della relazione, tenendola in una sfera per quanto possibile normale, data la loro popolarità.

Giulia De Lellis

È stato così sin dall'inizio: un amore nato a piccoli passi. Le prime paparazzate, poi tiepide conferme, le uscite insieme agli eventi ufficiali (come la Settimana della Moda milanese). La presenza dell'influencer al Festival di Sanremo, per sostenere il compagno, è stata a ciliegina sulla torta. Il rapper stesso ha definitivamente chiarito che si tratta di una storia seria e importante, in cui si sta impegnando e sta dando tutto se stesso. La prima foto di coppia alle Maldive è il ritratto delle Summer Vibes: pelle leggermente scottata da sole, capelli bagnati, abiti leggeri e mocassini ai piedi.

Giulia De Lellis alle Maldive

Quanto costano i mocassini griffati di Giulia De Lellis

I mocassini sono un grande classico intramontabile, gettonatissimo tutto l'anno e grandi protagonisti anche dei look estivi. Difatti non potevano mancare nel guardaroba per le Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe, che sono entrambi fan di queste calzature comode e trendy, che non passano mai di moda e che si adattano anche alla spiaggia. Le versioni beachwear, infatti, si affiancano a quelle più tradizionali da città e sono perfette da mettere in valigia. Il rapper ha scelto un modello rosso, per dare il giusto tocco di colore.

Più chic la versione dell'influencer. Sono mocassini in iuta beige di Chanel, con dettaglio gioiello logato a forma di cuore che enfatizza e impreziosisce la punta. Sono introvabili, essendo un modello di una vecchia collezione, rimasto però iconico. Era stata proposta anche la versione con inconfondibile logo CC intrecciato sulla punta. Vestiaire Collective, sito specializzato nel rivende prodotti di seconda mano di lusso, ne ha venduto un paio a quasi 600 euro.