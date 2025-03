video suggerito

Giulia De Lellis e Tony Effe alle Maldive: quanto costa il resort della romantica vacanza Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno godendo un anticipo d’estate alle Maldive tra sole e mare, in un lussuoso resort. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le fatiche sanremesi, Tony Effe ha deciso di volare al caldo delle Maldive, per un anticipo d'estate. Il rapper non è partito da solo, ma è in dolce compagnia: si sta godendo la vacanza assieme alla fidanzata Giulia De Lellis.

La storia d'amore prosegue a gonfie vele

I due si frequentano ormai da diversi mesi, ma hanno preferito andarci coi piedi di piombo. Nelle prime fasi di conoscenza, infatti, hanno cercato di stare lontano dai riflettori, senza mostrandosi insieme sui social. Solo in un secondo momento, quando ormai le voci si facevano insistenti, hanno cominciato a farsi vedere insieme agli eventi: prima il concerto del rapper, poi la Milano Fashion Week infine il Festival di Sanremo, dove l'influencer era presente per dare tutto il suo supporto al compagno, in gara alla kermesse. Di recente hanno partecipato ancora insieme alle sfilate. Ora sono partiti insieme per le Maldive e alloggiano in un resort da sogno.

Quanto costa il resort

Arrivano direttamente da un paradiso terrestre le foto di Giulia De Lellis s Tony Effe, che stanno condividendo con fan e follower alcuni scatti della loro romantica vacanza. Alloggiano al One&Only Reethi Rah, pche si trova su una delle isole più grandi dell'Atollo di Malé Nord. È un vero e proprio gioiello tra una serie di atolli corallini, lagune e sabbie bianche, a circa 700 km a sud-ovest dello Sri Lanka.

Leggi anche Quanto costa dormire nel resort di lusso alle Maldive dove sta trascorrendo le vacanze Ilary Blasi

Dal relax assoluto nella spa alle avventure tra immersioni e snorkeling, qui c'è davvero di tutto a disposizione degli ospiti, sia chi cerca un po' di riposo che chi ama stare in movimento e a contatto con la natura. Sono diverse le sistemazioni disponibili: le lussuose Beach Villa, le esclusive Water Villa e le esclusive residenze a ridosso dell'oceano. In questo periodo dell'anno, il prezzo medio a notte stimato è 2469 euro.