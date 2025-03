video suggerito

Tony Effe contro gli stereotipi di genere: in spiaggia indossa le ballerine di cristalli da 900 euro Continua la vacanza alle Maldive di Tony Effe e Giulia De Lellis e sui social entrambi postano moltissime foto dei dolci momenti trascorsi nel resort di lusso in riva al mare. In quanti hanno notato le ballerine scintillanti indossate dal rapper in spiaggia? Ecco chi le ha firmate e quanto costano.

A cura di Valeria Paglionico

Tony Effe e Giulia De Lellis sono "usciti allo scoperto" da diversi mesi e ora si godono il loro amore sotto i riflettori. Dopo aver partecipato fianco a fianco prima al Festival di Sanremo e poi alla Milano Fashion Week, ora per loro è arrivato il momento del meritato riposo. Da qualche giorno sono partiti alla volta delle Maldive e stanno soggiornando in un meraviglioso resort di lusso costruito completamente sul mare. Sui social documentano i dolci momenti di coppia sullo sfondo del mare cristallino dell'Oceano Indiano e ne approfittano per dare una piccola anticipazione dei loro armadi estivi. Dopo i mocassini coordinati (e griffati), ora è stato il rapper ad attirare tutte le attenzioni su di sé con un paio di scintillanti ballerine.

Quanto vale il look da spiaggia di Tony Effe

Al motto di "Il riposo del guerriero", Tony Effe ha postato un album della vacanza alle Maldive con Giulia. Si è mostrato tra gite in barca, attività fisica in spiaggia e foto a petto nudo con piscine a sfioro sullo sfondo, ma è stato soprattutto uno dei suoi look "balneari" ad aver attirato le attenzioni dei followers.

Tony Effe in Balenciaga

Seduto a leggere su un'amaca in riva al mare, ha sfoggiato un completino in stile basket di Balenciaga, per la precisione un coordinato sportivo con canotta e bermuda. Sono entrambi in maglia jacquard di viscosa, sono a fondo nero e hanno il logo e il numero in stile giocatore a contrasto in bianco, i loro prezzi? Sul sito della Maison vengono venduti a 1.800 euro al pezzo.

La canotta Basketball Series di Balenciaga

Chi ha firmato le ballerine di Tony Effe

A fare la differenza nel look da spiaggia di Tony sono state le scarpe. Per lui niente sandali ho infradito, ha preferito sfidare gli stereotipi indossando delle ballerine scintillanti. Si tratta dell'iconico modello firmato Alaia in pelle nera ma tempestato di cristalli silver, un modello con la punta tonda e il cinturino sul collo del piede (il cui prezzo è di 990 euro).

Ballerine Alaia

A rendere il suo stile ancora più glamour sono stati i calzini neri col decoro tribale che ha abbinato alle calzature sparkling. Con questa originale scelta di stile Tony è riuscito a stravolgere le convenzioni di genere: se fino ad ora le ballerine di Alaia erano state indossate solo da star donne, da Vittoria Ceretti a Chiara Ferragni, ora le cose sono cambiate e sono entrate di diritto nell'armadio maschile.