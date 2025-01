Giulia De Lellis e Tony Effe alla Milano Fashion Week: il debutto di coppia alle sfilate

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Giulia De Lellis e Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe sono una delle coppie del momento dello star system italiano. L'influencer e imprenditrice beauty ha festeggiato in settimana i suoi 29 anni con tanto di dedica del compagno che, in una storia Instagram, le ha scritto "La mia ragione di vita" sopra una foto della coppia. Il cantante, reduce dal successo del concerto di Capodanno e pronto ad approdare a Sanremo, era anche tra gli invitati alla festa di compleanno organizzata da De Lellis a Roma, in un prestigioso locale della Capitale. Proprio dopo il concerto di Capodanno, De Lellis aveva fatto discutere per la scelta di regalare a Tony Effe una borsa Hermès da 20mila euro. Per De Lellis, poi, si tratta di un momento soddisfacente anche a livello professionale: è protagonista di Red Carpet, lo show trasmetto su Prime Video, e il suo marchio di prodotti beauty è approdato negli store Sephora. Venerdì 17 gennaio, poi, i due hanno fatto la loro prima apparizione di coppia alle sfilate milanesi.

Primo evento di coppia per Tony Effe e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe erano seduti in prima fila alla sfilata di Pdf, progetto di Domenico Formichetti, che ha sfilato a Milano nel primo giorno di Fashion Week uomo. La copia ha indossato outfit coordinati, almeno nei colori: De Lellis ha sfoggiato un piumino color senape abbinato a un paio di pantaloni cargo e sandali neri, completando il look con una mini Birkin rosa di Hermès che viene venduta a circa 24mila euro sui siti di second hand.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla sfilata di PDF

Tony Effe, invece, ha optato per pantaloni oversize anche lui sui toni del sanape e bomber in pelle camouflage. Come spesso accade, il cantante ha sfoggiato l'immancabile collana con una maxi croce al collo.

Giulia De Lellis e Tony Effe