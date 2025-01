Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con una dedica romantica per il suo compleanno: “La mia ragione di vita”

La storia tra Giulia De Lellis e Tony Effe sembra procedere a gonfie vele. Mercoledì 15 gennaio, in occasione del 29esimo compleanno dell'influencer, il trapper romano ha condiviso tra le sue storie una dedica d'amore per lei.

Giulia De Lellis sorridente nel suo cappotto rosso. È così che appare nello scatto condiviso da Tony Effe nelle sue storie Instagram. A corredo dell'immagine, una dedica d'amore: "La mia ragione di vita". Le parole del trapper arrivano in occasione del compleanno dell'influencer, che mercoledì 15 gennaio ha compiuto 29 anni. Il gesto si aggiunge al bacio che i due si erano scambiati al concerto di Capodanno a Roma, conferme che la coppia – dopo aver ufficializzato la loro storia a settembre – sembra aver deciso di vivere la relazione alla luce del sole, senza più nascondersi.

A suggellare la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è stato un solitario da 2,5 carati, regalo per l'influencer da parte del rapper. De Lellis ha ricambiato con un regalo altrettanto costoso, sorprendendo Tony Effe a Natale, infatti con una borsa Hermés dal valore che si aggirerebbe intorno ai 21mila euro. Ospite del podcast One More Time ad ottobre, l'influencer aveva solo accennato al legame instaurato con il cantante:

Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui.