Giulia De Lellis e i pregiudizi su Tony Effe: "Nessuno mi ha detto che avevo accanto l'uomo sbagliato" Giulia De Lellis intervistata dal settimanale F ha parlato della sua storia d'amore con Tony Effe. Ha risposto ai pregiudizi sul fidanzato che lo descrivono come misogino e maschilista: "Chi dice così non lo conosce. In questi mesi nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l'uomo sbagliato".

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis ha parlato a cuore aperto della sua storia con Tony Effe. Intervistata dal Settimanale F, l'influencer ha raccontato il suo desiderio di costruire famiglia – "È tra le mie priorità" – ed ha risposto ai pregiudizi che circolano sul fidanzato che lo descrivono come misogino e maschilista: "Non lo conoscono. Nessuno mi ha detto che avevo accanto l'uomo sbagliato".

Le parole di Giulia De Lellis

"Chi pensa che sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato". Così Giulia De Lellis ha messo un punto ai pregiudizi che girano attorno a Tony Effe. All'anagrafe Nicolò Rapisarda, la sua musica è stata spesso al centro delle polemiche per via dei testi considerati maschilisti. L'influencer, intervistata dal settimanale F, ha spiegato che, al contrario di quanto si dice, il fidanzato è "Tutto il contrario di quello che può pensare. Meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo". Insieme dalla passata estate, dopo poco sono andati a convivere. "Sono tante le cose che mi hanno colpito di Nicolò ma fanno parte del bagaglio della nostra storia che preferisco tenere per me. Come il nostro primo incontro. Le persone immaginano, inventano, raccontano storie incredibili e a volte anche super divertenti su di noi. Noi ascoltiamo, leggiamo silenziosamente e lasciamo fare" ha rivelato la De Lellis che ha poi aggiunto:

Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti

"La mia priorità ora è costruire una famiglia"

"Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli" ha commentato Giulia De Lellis riguardo i gossip che circolano sul suo conto che la vorrebbero già sposata con figli. Amante dei bambini, "È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così" ha aggiunto prima di concludere: "Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione". Le parole riportate da TgCom24.