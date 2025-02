video suggerito

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe: dai rumors alla convivenza, le tappe della loro relazione La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, procede a gonfie vele. Esplosa la scorsa estate, con il tempo si farebbe sempre più seria.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis e Tony Effe sono fidanzati da meno di un anno. La cronaca rosa ha iniziato a parlare di una loro vicinanza dallo scorso giugno 2024, quando furono paparazzati insieme al concerto di Geolier. L'influencer si era da poco lasciata alle spalle la storia con Carlo Gussalli Beretta, mentre il rapper, in gara al Festival di Sanremo 2025 con Damme na mano, si dichiarava single da tempo dopo la relazione con Taylor Mega. Dal matrimonio degli amici in comune Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in poi le voci su una loro storia si sono fatte più insistenti sino alla conferma arrivata ad agosto durante la vacanza a Borgo Egnazia.

Le prime indiscezioni e gli avvistamenti

Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati paparazzati insieme per la prima volta al concerto di Geolier dello scorso giugno 2024. L'influencer, in un'intervista a Fanpage.it, si era dichiarata single ma i giornali iniziavano già a parlare di una vicinanza curiosa al rapper. Alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la De Lellis indossava la giacca dell'attuale fidanzato, poi Deianira Marzano raccontò di una scenata di gelosia avvenuta durante i festeggiamenti della coppia di amici.

La conferma della relazione e le foto di Tony Effe e Giulia De Lellis

La conferma sulla relazione è arrivata pochi mesi dopo il lancio del gossip: i fotografi di Chi li pizzicarono insieme in vacanza a Borgo Egnazia, poi a Cosmopolitan Giulia De Lellis rivelò che il suo cuore non era più "solo". Il settimanale Nuovo, in più, li fotografò per le strade di Milano rivelando che per loro era già tempo di convivenza.

Le dichiarazioni sulla loro storia d'amore e le dediche social

A distanza di tempo, oggi, Giulia De Lellis e Tony Effe non si nascondono più né sui social né nelle dichiarazioni alla stampa. Su Instagram in occasione del lancio di Audrer, brand dell'influencer, da Sephora Italia il rapper ha condiviso una story a lei dedicata. "La mia ragione di vita" ha scritto a corredo di una foto scattata nel negozio, poi ai suoi concerti recenti l'ha descritta come "la sua ragazza". Ospite del podcast One More Time, Giulia De Lellis ha parlato per la prima volta, apertamente, della sua nuova storia d'amore. "Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui", le parole. Alla cena di compleanno di GDL erano presenti anche i genitori di Tony Effe a conferma che la loro relazione si fa sempre più seria.

