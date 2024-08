video suggerito

Giulia De Lellis e Tony Effe non si nascondono più, le foto della vacanza che conferma la loro storia Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati paparazzati dai fotografi di Chi durante una vacanza in Puglia, a Borgo Egnazia, “che conferma ufficialmente la loro love story”, scrive la rivista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo numero del settimanale Chi dedica un servizio a Giulia De Lellis e Tony Effe paparazzati insieme durante una fuga romantica in Puglia. Dopo settimane di rumors che parlavano di una loro presunta frequentazione, arrivano le immagini della "vacanza che conferma la loro love story", scrive la rivista.

Le foto della vacanza a Borgo Egnazia, in Puglia

La ‘neo coppia' ha trascorso alcuni giorni di relax in Puglia, in un resort a cinque stelle amato dalle star a Borgo Egnazia, e non si sarebbe nascosta davanti ai flash dei paparazzi di Chi. "Giulia De Lellis con Tony Effe alla luce del sole" scrive la rivista nel titolo del servizio a loro dedicato. L'influencer e il rapper hanno smentito il loro flirt in diverse occasioni ad inizio luglio, ma nelle ultime settimane le segnalazioni sulla loro vicinanza documentate con alcune foto, non hanno lasciato più spazio ai dubbi. Si starebbero conoscendo dopo aver archiviato le precedenti relazioni, mantenendo sempre un certo riserbo: davanti ai fotografi sono stati attenti "a non cedere a coccole in pubblico", scrive la rivista, ma in un momento di distrazione lei gli ha accarezzato il viso.

Foto di Chi

Giulia De Lellis con Tony Effe dall'inizio dell'estate

La cronaca rosa ha iniziato a parlare di una vicinanza particolare tra Giulia De Lellis e Tony Effe dallo scorso giugno: dopo essere stati paparazzati al concerto di Geolier, ha fatto chiacchierare la loro presenza al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Sono seguite le immagini che li ritraevano insieme prima al Red Valley Festival, poi al Praja a Gallipoli: in entrambe le occasioni lei lo avrebbe accompagnato per i live programmati. "Nulla di serio, sono amici speciali" aveva scritto Alessandro Rosica, ma il nuovo servizio del settimanale Chi renderebbe più chiara la natura del loro rapporto.