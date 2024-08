video suggerito

Giulia De Lellis e Tony Effe sempre più vicini, i video dei fan li incastrano: “Sono amici speciali” Tony Effe e Giulia De Lellis sembrerebbero essere sempre più vicini. L’influencer ha seguito il rapper in giro per l’Italia perché impegnato in diversi live, ed è stata paparazzata nei vari backstage. Nelle ultime ore sono saliti insieme in auto, ma Rosica assicura: “Sono amici speciali, niente di serio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Giulia De Lellis e Tony Effe insieme. A Fanpage.it la giovane influencer si era detta single mentre già iniziavano a circolare le paparazzate con il rapper romano. A distanza di qualche mese, i due sembrerebbero essere ancora molto vicini: negli ultimi giorni lei lo ha seguito nei diversi live che lui aveva in programma e non si è nascosta dalle telecamere dei fan curiosi di conoscere i dettagli del loro rapporto.

I video di Giulia De Lellis ai concerti di Tony Effe

Foto da Tik tok

Da diverse settimane Giulia De Lellis starebbe accompagnando Tony Effe ai concerti in programma in giro per l'Italia. Paparazzata dai fan presenti, è apparsa nel backstage dei live a Riccione, poi al Red Valley Festival ad Olbia, in Sardegna, e due giorni fa sarebbe stata con lui a Gallipoli, dove il rapper si è esibito.

Alessandro Rosica, influencer del pettegolezzo online, ha condiviso tra le stories di Instagram un video che li ritrae mentre, dopo un concerto, entrano insieme in un'automobile: "Non hanno mai nascosto di essere amici speciali. Niente di serio, ve lo posso assicurare. A loro sta bene così", le parole.

I gossip su un loro presunto flirt

A fine giugno la cronaca rosa ha iniziato a parlare di una vicinanza particolare tra Giulia De Lellis e Tony Effe. I due erano stati fotografati insieme dai paparazzi di Chi al concerto di Geolier, poi sono apparsi insieme, complici e divertiti, al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Da allora entrambi hanno smentito una loro liason, ma le immagini parlerebbero chiaro. Come dichiarato da Rosica, potrebbero essere uniti da un legame particolare, oppure avrebbero preferito mantenere massimo riserbo sulla loro vita privata. A incastrare la De Lellis anche le sue nipotine che in un uno dei recenti video registrati le hanno confessato che a scuola, i loro compagni, parlano della sua nuova presunta liason sentimentale.