Tony Effe pubblica la prima foto con Giulia De Lellis: "Un'estate bellissima" Nelle ultime ore Tony Effe ha condiviso la prima foto sui social con Giulia De Lellis. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, arriva la conferma sulla loro relazione.

A cura di Gaia Martino

Tony Effe e Giulia De Lellis non si nascondono più. Nelle ultime ore il rapper ha condiviso la prima foto di coppia sul suo profilo Instagram a corredo di diverse immagini scattate dur ante l'estate. Da mesi circolavano indiscrezioni sulla loro relazione, mai confermata dai diretti interessati fino a quando lo scorso 6 settembre, in un'intervista, l'influencer ha dichiarato di non essere più single. Sono seguite le foto pubblicate dal settimanale Nuovo che li ritraggono vicini per le strade di Milano, e l'ultimo scatto condiviso sui social che allontana ogni dubbio.

La prima foto social di Giulia De Lellis e Tony Effe

"È stata un'estate bellissima, vi ringrazio tutti. Ora si torna a lavoro, ci vediamo ad ottobre a Roma e Milano per i miei primi palazzetti": con queste parole, a corredo di diverse foto, Tony Effe ha aggiornato il suo profilo Instagram poche ore fa. Tra le immagini rese pubbliche, una lo raffigura in macchina accanto a Giulia De Lellis.

Non ci sarebbero più dubbi sulla loro frequentazione sbocciata durante l'estate. Tra i commenti al post tanti Vip tra cui quelli di Belen Rodriguez, Gazzelle, Emma Marrone, Gaia Gozzi e Ignazio Moser. Non c'è traccia dell'influencer che, per ora, si è limitata ad un like al post.

La convivenza a Milano e le ultime parole di Giulia De Lellis

Dopo le foto scattate dai paparazzi di Chi durante le loro vacanze in Puglia, il settimanale Nuovo ha raccontato che la coppia avrebbe deciso di fare un passo importante per la storia d'amore: "Scatta la convivenza a casa di lei e lui ha già le chiavi", si legge tra le pagine dell'ultimo numero pubblicato. La conferma sulla relazione è arrivata anche da Giulia De Lellis che al settimanale Cosmopolitan ha rivelato di non essere più single. "Adesso anche in quell'ambito (sentimentale, ndr) ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo", le parole.