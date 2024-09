video suggerito

Giulia De Lellis: “Il mio cuore non è più solo”, spuntano le foto della convivenza con Tony Effe Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia De Lellis ha raccontato che il suo cuore “non è più solo”. Nel frattempo, il settimanale Nuovo pubblica alcune foto che la ritraggono insieme a Tony Effe, confermando un flirt di cui si vocifera già da mesi e che ora sembra diventato serio. “Scatta la convivenza a casa di lei e lui ha già le chiavi”, si legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis, in occasione del Festival del Cinema di Venezia 2024, ha sfilato per la prima volta sul red carpet come attrice. L'influencer, seguita da milioni di follower, è ora la protagonista del corto 101% insieme ad Andrea Arru e Daniele Davì. Una svolta nella sua lunga carriera nel mondo dei social, di cui ha parlato nel corso di un'intervista a Cosmopolitan, facendo un riferimento anche alla sua vita sentimentale nell'ultimo anno. "Il mio cuore ora è leggero e forse non è nemmeno troppo solo", ha rivelato. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Nuovo, pare che ora al suo fianco ci sia ufficialmente Tony Effe, con cui si vociferava da tempo avesse un flirt. I due farebbero sul serio e lui avrebbe le chiavi di casa sua.

La vita sentimentale di Giulia De Lellis: "Il mio cuore non è più solo"

Per quanto riguarda la sua vita privata, De Lellis ha rivelato che finora il 2024 è stato piuttosto pesante. Tuttavia, ora la situazione sembra essere migliorata: "Adesso anche in quell'ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo". L'influencer si è lasciata alle spalle la storia con Carlo Gussalli Beretta e ora rivela che non è più sola. Non è entrata nei dettagli riguardo la persona che sarebbe ora al suo fianco, ma pare che si tratti a tutti gli effetti di Tony Effe, con cui ci sarebbe un flirt in corso. I due infatti erano stati paparazzati in vacanza insieme dal settimanale Chi e le foto avevano confermato la storia.

Le foto di Giulia De Lellis con Tony Effe: "Scatta la convivenza a casa di lei"

A confermare ulteriormente la story tra De Lellis e Tony Effe ci sono anche alcuni scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, che mostrano i due insieme nella vita di tutti i giorni. L'influencer e il rapper fanno sul serio e non si nascondono più, tanto che vanno a fare la spesa insieme e rientrano a casa di lei. "Scatta la convivenza a casa di lei e lui ha già le chiavi", si legge sul settimanale. Ad accompagnare il tutto una foto che li mostra mentre passeggiano vicini per strada.

Leggi anche Perché Geolier e Giulia De Lellis erano insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia

"L'anno più difficile della mia vita"

Per Giulia De Lellis l'anno appena passato è stato senza dubbio il più difficile della sua vita, "complesso e ricco di cambiamenti". L'influencer e ora attrice, al settimanale Cosmopolitan, ha svelato che due persone a lei care si sono ammalate e questo ha complicato tutto, portandola a rivedere le priorità:

Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c'è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente. Quest'anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale. Per questo sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto di autoanalisi, perché non avevo neanche il tempo di andare allo psicologo.

Nonostante i primi mesi, De Lellis è contenta di come stanno andando gli ultimi mesi di questo 2024: "Sono riuscita a lanciare il mio brand e nel suo primo anno di vita è andato nel migliore dei modi, anche oltre l'immaginazione".