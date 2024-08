video suggerito

Giulia De Lellis per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia da attrice, è la protagonista di un corto Per la prima volta al Festival del Cinema di Venezia da attrice, Giulia De Lellis è la protagonista femminile del corto 101% di Andriy Odlyvanyy. L’influencer sarà tra i protagonisti della proiezione sociale che anticipa l’uscita su RaiPlay, prevista per il 2 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È stata tra le prime influencer italiane a essere invitate a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia nel ruolo di ambasciatrice di marchi di beauty più o meno conosciuti ma per la prima volta, nel 2024, Giulia De Lellis arriva a Venezia da attrice. La giovane romana, conosciuta sui social (dove conta circa 10 milioni di follower tra Instagram e TikTok) e in tv, è la protagonista del corto 101% insieme a Andrea Arru e Daniele Davì.

Giulia De Lellis a Venezia con 101% di Andriy Odlyvanyy

Il cortometraggio, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, è risultato essere il vincitore della sesta edizione del Contest “Tra cuore e mente: l’educazione sentimentale ai tempi dei social network”. Sarà presentato nel corso di una proiezione speciale che anticipa l’uscita su RaiPlay prevista per il prossimo 2 settembre. A far parte del cast anche Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. La regia è firmata invece da Serena Corvaglia. L’81esima Mostra del Cinema di Venezia, dunque, segna ufficialmente il debutto di De Lellis sullo schermo in un ruolo per lei fino a oggi inedito. Giulia è alla sua prima prova di recitazione, un mondo diverso da quello social ma che per De Lellis rappresenta da tempo un obiettivo.

Geolier ha scritto la musica per il corto che ha per protagonista Giulia De Lellis

A fare da colonna sonora al cortometraggio sono due canzoni del rapper napoletano Geolier: “El Pibe De Oro” e “Una Come Te”. Come De Lellis, anche l’artista sarà presente alla Proiezione ufficiale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Polizia di stato e si propone quale obiettivo quello di raccontare le insidie del mondo virtuale cui i giovani sono oggi costantemente esposti e dei dimostrare come i social influenzano le scelte sentimentali, di vita e professionali dei fruitori di contenuti digitali.