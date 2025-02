video suggerito

Il rapporto tra Giulia De Lellis e Tony Effe dopo Sanremo: "Sempre più incomprensioni e gelosia reciproca" Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero vivendo diversi alti e bassi nella loro storia d'amore e le incomprensioni sarebbero sempre più frequenti. Tra i motivi ci sarebbe la "reciproca gelosia" e il crescente desiderio dell'influencer di diventare mamma.

A cura di Elisabetta Murina

Non ci sarebbe nessuna proposta di matrimonio in vista tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Se prima si vociferava che il cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2025, volesse fare il grande passo con la fidanzata, ora la situazione tra loro sarebbe tutt'altro che serena. Come ha rivelato il settimanale Oggi, "la coppia è spesso attraversata da marette e incomprensioni". Ecco quale sarebbe il motivo.

"Alti e bassi tra Giulia De Lellis e Tony Effe", le presunte motivazioni

Stando a quanto riporta Oggi, il rapporto tra Tony Effe e Giulia De Lellis non starebbe attraversando un momento sereno. Tra loro, infatti, ci sarebbero spesso "marette e incomprensioni". Uno dei motivi, fa sapere il settimanale, sarebbe il crescente desiderio di maternità dell'influencer, non corrisposto invece dal fidanzato. Se De Lellis, quindi, vorrebbe diventare mamma e sogna una famiglia in un futuro non troppo lontano, per il cantante questo non sarebbe trai piani. In più, pare che tra i due la "reciproca gelosia" porti a "frequenti alti e bassi che minano la serenità del rapporto".

Cosa aveva detto Giulia De Lellis sulla maternità

"Non è che ogni volta che mi fidanzo penso subito che la persona che ho a fianco sarà il padre dei miei figli. È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così", aveva spiegato De Lellis in una recente intervista al settimanale F. L'influencer aveva anche difeso il fidanzato dai pregiudizi sempre più frequenti sul suo conto, facendo chiarezza: "Chi pensa che sia misogino o maschilista in realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato".