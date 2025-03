video suggerito

Tony Effe: "Giulia De Lellis è impegnativa, ce la sto mettendo tutta. Parla molto con mia mamma" Ospite di Stasera C'è Cattelan, nella puntata del 4 marzo, Tony Effe ha parlato del Festival di Sanremo 2025 e della sua storia d'amore con Giulia De Lellis, con cui si vociferava che fosse in crisi: "Lei è molto impegnativa, per me è una cosa nuova. Ci sto mettendo il 100%. Parla molto con mia mamma, più di me".

A cura di Elisabetta Murina

Tony Effe è stato sopite di Stasera C'è Cattelan. Nella puntata del 4 marzo, il cantante si è raccontato ad Alessandro Cattelan, nella prima intervista dopo il Festival di Sanremo 2025. Reduce da questa esperienza, ha spiegato come è andata la kermesse tra richieste di foto, rapporto con i Big e qualche gaffe (quando ha scambiato Brunori Sas per Beppe Vessicchio). Spazio anche alla sua sfera privata, in particolare alla relazione con Giulia De Lellis. "Lei è molto impegnativa, ma io mi sto impegnando tanto", ha rivelato.

Come è andato il Sanremo di Tony Effe, il racconto a Cattelan

"Mi sono divertito ma è stato molto stressante. Una piccola parentesi che abbiamo chiuso a chiave", ha spiegato Tony Effe al conduttore, che gli ha chiesto come fosse andato il suo primo Festival di Sanremo. Il cantante è arrivato con l'attenzione della stampa puntata su di sé, tra il gossip e le polemiche per il concerto di Capodanno a Roma: "Sapevo che la stampa mi aspettava al varco a Sanremo, era scontato, fa parte di Tony Effe".

Il cantante però è rimasto un po' infastidito dalla continua richiesta, anche da parte dello staff, di video e foto di saluto: "Ogni intervista che andavo a fare, la persona mi chiedeva video per qualcuno. Me li hanno chiesto prima di salire sul palco, io ero già teso di mio, stavo facendo una cosa nuova, ero attaccato dalla stampa. Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?". Tony Effe si considera una persona educata: "Sono di base una persona educata, mi so comportare e so stare al mondo. Ma sono particolare e non mi aspetto che tutta la gente mi capisca". Ha poi svelto di aver stretto un bel rapporto con Jovanotti: "È un grande per me, mi scrive e mi supporta. Se fossi Jovanotti io non supporterei Tony Effe. L'avevo conosciuto da Universal, ci siamo presentati e abbiamo parlato. Fa dei live pazzeschi". E su Renato Zero: "Dopo Sanremo mi ha chiamato due volte, non ho risposto perché ero in palestra, me l'ha dovuto dire il mio manager".

La relazione con Giulia De Lellis: "È molto impegnativa"

Nel corso dell'intervista, Tony Effe ha parlato anche della storia d'amore con Giulia De Lellis. Si vociferava che i due fossero in crisi dopo Sanremo, ma in realtà il cantate ha spiegato tutt'altro, rivelando come procede la loro relazione: "Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta".

Tony Effe ha anche rivelato ad Alessandro Cattelan che l'inflcuencer parla spesso al telefono con sua mamma e la sente quasi più spesso di quanto faccia lui: "Non parlo troppo con mia mamma, ma non penso che lei soffra per come vengo visto, dovresti chiedere a Giulia. Parla molto con mia mamma, quella cosa con la suocera".

"Pensavo che Brunori Sas fosse Vessicchio"

Tony Effe ha poi commentato la gaffe commessa con Brunori Sas durante il Festival di Sanremo 2025, che ha scambiato per il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio: "Non lo conoscevo, pensavo che fosse Vessicchio. Fa parte della mia stessa etichetta discografica e il primo giorno delle prove, siccome sono ignorante al di fuori del rap, l'ho scambiato. Poi ho scoperto che fa anche dei live e riempie i palazzetti. Gli hanno spoilerato questa gaffe". "Non è che l'hanno estratto a sorte", ha scherzato Cattelan.