Tony Effe al Dopofestival con il segno del rossetto sulle labbra: "Non è trucco, mi hanno dato un bacio" Nel corso del consueto appuntamento del Dopofestival con Alessandro Cattelan, in onda ogni notte su Rai 1 dopo la fine di Sanremo, Tony Effe si è presentato con un bacio stampato al lato delle labbra, attirando l'attenzione del conduttore.

A cura di Sara Leombruno

Dopo la terza serata di Sanremo, Tony Effe si è presentato al Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan con il segno di un bacio stampato con il rossetto sulle labbra. Il conduttore non gli ha subito rilevanza, pensando si trattasse semplicemente di una scelta stilistica. Poi, però, ha chiesto l'intervento di Anna Dello Russo per approfondire la vicenda.

Tony Effe al Dopofestival con un bacio stampato al lato delle labbra

Noemi e Tony Effe, che si sono esibiti ieri sera all'Ariston rispettivamente con Se t'innamori muori e Damme ‘na mano, sono stati i primi ospiti del Dopofestival di Alessandro Cattelan. Come prima cosa, ha chiesto loro come stessero dopo tre giorni di Festival: "Finito, cotto. Per me Sanremo finisce oggi", ha scherzato il rapper.

Poco dopo l'inizio dell'appuntamento, il conduttore ha detto ad Anna Dello Russo: "Anna, scusa, ho notato ora che Tony ha un bacio sul lato destro della bocca, secondo te è un bacio vero o un tocco di moda?". "È make-up, lui porta i baci sotto gli occhi di giorno e i baci sbavati di notte, è un trend". Interpellato da Catteln, però, Tony Effe ha precisato: "È un bacio vero", non specificando se si trattasse di quello ricevuto dalla fidanzata Giulia De Lellis oppure no.

Noemi e Tony Effe canteranno insieme nella serata Cover

Quella di venerdì 14 febbraio sarà la serata dei duetti a Sanremo. Tony Effe canterà proprio insieme a Noemi: la scelta è stata dettata dal fatto che entrambi volessero fare una canzone di Califano e quando lo hanno saputo hanno deciso di farlo insieme. In comune hanno anche la passione per la Roma e Noemi è stata nominata Cavaliere dalla società,dunque ha il suo posto per guardare la partita all'Olimpico quando vuole. Il rapper, allora, ha lanciato un appello al Comune di Roma affinché anche a lui venga riconosciuto il titolo di Cavaliere.