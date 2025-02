Tony Effe risponde a una domanda sul brano di Fedez a Sanremo: “Gli auguro il meglio” Tony Effe, fermato da alcuni giornalisti dopo la conferenza stampa pomeridiana, risponde ad una domanda su Fedez e il brano portato in gara a Sanremo 2025. Il rapper romano augura il meglio al cantante milanese, prendendo le distanze da quanto successo tra loro negli ultimi mesi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

Il Festival di Sanremo è ormai giunto al termine, a poche ore dalla serata finale, i cantanti si dedicano alle ultime conferenze stampa e non mancano anche alcune dichiarazioni in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni. Tony Effe, dopo l'incontro con i giornalisti, intento ad andar via dalla sala, ha risposto ad una domanda riguardante Fedez e il suo brano in gara.

La risposta di Tony Effe su Fedez

È noto che tra i due rapper, ormai, non c'è una bella aria, a seguito dei diversi dissing dei mesi scorsi in cui entrambi se ne sono dette di tutti i colori, sebbene in passato siano anche stati amici e pare che fossero sul punto di collaborare insieme. A Sanremo, non è scoppiata alcuna polemica, sebbene in molti pensavano che sarebbe potuto accadere visti i precedenti e invece i due cantanti si sono dedicati alle loro performance e si è giunti all'ultima serata indenni. Mentre andava via dopo la conferenza stampa, il rapper romano ha risposto ad una domanda fattagli al volo riguardante proprio Fedez: "Ieri Achille Lauro ha detto che augura il meglio a Fedez e il suo brano, e tu?" e il cantante di Damme na mano: "Anche io, ma certo" dice e alla domanda successiva: "Ci sarà modo, magari di parlarvi?" e lui: "Sì, magari" dice entrando in ascensore.

Cosa ha detto Achille Lauro su Fedez

La stessa domanda, infatti, è stata posta anche ad Achille Lauro, a seguito dei gossip usciti sul suo conto con Chiara Ferragni, nell'ambito delle rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo Falsissimo. Il cantante romano ha quindi risposto in merito alla canzone portata in gara da Fedez: "Non l'ho ascoltata bene, ma so che sta piacendo. Sono contento per lui" e poi ha aggiunto: "Mi auguro di vederlo, quella è una roba montata da terzi". Sui gossip il cantante non ha mai confermato e ha ribadito il concetto anche ai giornalisti, sottolineando che non essendoci stata conferma, bisognava considerare quanto detto solo "una roba montata".