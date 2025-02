video suggerito

Tony Effe assente a Domenica In Speciale Sanremo: cosa è successo dopo la finale Tony Effe non ha partecipato a Domenica In Speciale Sanremo all'indomani della finale della kermesse. I conduttori di Rai Radio 2 hanno fatto sapere che dopo la finale il rapper è tornato a Roma: le parole riportate dal Corriere dello Sport. Assenti oggi da Mara Venier anche Coma Cose, Shablo, Irama e Massimo Ranieri.

A cura di Gaia Martino

Tony Effe dopo la finale del Festival in scena ieri sera, sabato 15 febbraio 2025, ha lasciato Sanremo per tornare nella sua città d'origine, Roma. Per questo motivo non si sarebbe presentato oggi a Domenica In, nella puntata speciale dedicata alla kermesse alla quale hanno partecipato quasi tutti i Big. Nonostante fosse prevista da scaletta la sua presenza, il rapper non è mai salito sul palco dell'Ariston per ricantare la canzone e rispondere alle curiosità dei giornalisti oggi, domenica 16 febbraio. Ma non è stato l'unico: assenti oggi a Domenica In anche Coma Cose, Shablo, Irama e Massimo Ranieri.

Perché Tony Effe si è assentato a Domenica In

A fornire una motivazione sull'assenza di Tony Effe a Domenica In è il Corriere dello Sport che fa sapere che i conduttori di Rai Radio 2, nelle ultime ore, hanno rivelato che il cantante dopo la finale ha lasciato Sanremo. "È già tornato a Roma, era sfinito dopo una settimana intensa", le parole. Avrebbe preferito ritornare a casa e non rimanere per la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo durante la quale i Big hanno ricantato i loro brani e risposto alle curiosità dei giornalisti.

Al momento il cantante non ha aggiornato i suoi profili social per giustificare la sua assenza. L'ultimo post risale a 21 ore fa, quando ha pubblicato due foto di sé con il look scelto per la finale di Sanremo per ringraziare "tutte le persone che hanno cercato di capirmi".

Le polemiche sul caso collane di Tony Effe

Tony Effe è stato uno dei protagonisti dell'edizione di Sanremo conclusasi ieri: non solo per il suo debutto all'Ariston, anche per il caso collane che l'ha coinvolto. Tutto è partito dal rapper a cui è stato vietato di esibirsi con la vistosa collana firmata che aveva programmato per il suo look. Dopo la risposta di Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha chiarito i motivi di tale gesto dalla Rai, altri artisti hanno raccontato la loro esperienza simile. Nonostante i divieti, Tony Effe ha saputo rimediare indossando i suoi immancabili gioielli griffati durante la finale.