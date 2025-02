video suggerito

La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2025 Domenica 16 febbraio alle ore 14 su Rai1 va in onda la puntata speciale di Domenica In da Sanremo. I 29 Big di Sanremo si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e tantissimi ospiti per un confronto diretto. Ecco la scaletta.

Mara Venier conduce come di consueto la puntata speciale di Domenica in dedicata a Sanremo 2025, in diretta dal Teatro Ariston. I 29 Big di Sanremo si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e tantissimi ospiti per un confronto diretto. Tra i più attesi, ovviamente, Olly, il vincitore, ma anche Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e i delusi dalla classifica Giorgia e Achille Lauro.

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2025 a Domenica In

La scaletta dei cantanti di Sanremo 2025 a Domenica In non è stata ancora ufficializzata ma, come di consueto, dovrebbe rispettare la classifica finale. È ovviamente suscettibile di variazioni:

1. Olly – Balorda Nostalgia

2. Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L'albero delle noci

4. Fedez – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6. Giorgia – La Cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti Giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_Cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se ti innamori muori

14. The kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme na’ mano

26. Gaia – Chiamo io chiama tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle Diamante

A che ora inizia e finisce oggi Domenica In

La puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo comincia alle ore 14 su Rai1 e Rai Italia e terminerà alle ore 20. Tra gli ospiti presenti in studio sono stati annunciati: Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini. Con loro, anche il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “il tuttologo di Sanremo”