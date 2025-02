video suggerito

Tony Effe chiude Sanremo con l'orologio da oltre 100mila euro: è lui il più "prezioso" del Festival Tony Effe è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025 non solo col brano Damme 'na mano ma anche con i suoi gioielli. In quanti hanno notato che in finale indossava un orologio davvero prezioso?

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e, al di là del vincitore Olly con la sua Maledetta nostalgia, si parla anche di molti altri dei protagonisti dell'evento. Tony Effe, ad esempio, è finito al centro del mirino dei media col "collana gate": durante la terza serata, proprio poco prima di salire sul palco per esibirsi con Damme ‘na mano, gli è stata fatta togliere una maxi collana a catena di Tiffany&Co. considerata troppo "riconoscibile". Da allora sono stati diversi gli artisti che hanno "denunciato" dei divieti di stile simili, da Noemi a Johnson Righeira. Se durante la serata dei duetti il rapper si era preso la sua rivincita con una "cravatta" preziosa, nella finale ha osato con spilla all'occhiello a forma di cuore, crocifisso al polso e un orologio super costoso: ecco chi lo ha firmato.

Quanto costano i gioielli di Tony Effe per la finale di Sanremo

Elegantissimo in un completo dark portato a petto nudo di Willy Chavarria, Tony Effe ha arricchito il look con una serie di gioielli firmati Tiffany&Co., brand che durante la terza serata gli era stato "vietato". All'occhiello della giacca ha agganciato la spilla a forma di rosa della collezione di Elsa Peretti: si chiama Amapola brooch, è in oro rosa con diamanti e i petali sono di seta nera (il prezzo di un modello simile è di 40.000 dollari, ovvero oltre 38.000 euro). Il cantante ha poi trasformato una collana in bracciale, per la precisione il rosario in oro giallo di Elsa Peretti x Tiffany&Co. (6.800 dollari, oltre 6.400 euro). A fare la differenza è stato l'orologio che si è intravisto dalla manica del blazer ogni volta che ha mosso le braccia durante l'esibizione.

Tony Effe con gioielli Tiffany&Co.

Chi ha firmato l'orologio di Tony Effe in finale

L'orologio indossato da Tony Effe per la finale di Sanremo 2025 non è stato da meno in fatto di lusso, anzi, ha reso ancora più sofisticato il suo ultimo look per il palco dell'Ariston.

Tony Effe con orologio Audemars Piguet

Il gioiello è il Royal Oak Chronograph Chocolate firmato Audemars Piguet, ha la cassa, il bracciale e le lancette in oro rosa 18kt con finitura spazzolata e angoli smussati, un design a ottagono e il quadrante marrone cioccolato con motivo Grande Tapisserie. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di orologi di lusso viene venduto a oltre 115.000 euro. Insomma, nonostante i "divieti", Tony è riuscito lo stesso a brillare al Festival, dando prova del fatto che i gioielli sono davvero parte integrante del suo stile.

Orologio Audemars Piguet