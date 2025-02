La vendetta di Tony Effe in finale a Sanremo, niente collane ma un crocifisso al polso: quanto costa

video suggerito

Tony Effe non rinuncia ai gioielli, nonostante le polemiche delle scorse ore: sono parte integrante del suo look anche per la finale di Sanremo.

A cura di Giusy Dente

Tony Effe è uno dei protagonisti più chiacchierati di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo. L'avventura all'Ariston per lui, come per tutti gli altri cantanti in gara, sta volgendo al termine: siamo giunti alla serata finale, quella della proclamazione del vincitore. Per chiudere in bellezza ha scelto un look total black con inedito accessorio griffato.

Tony Effe nella polemica per le sue collane

Si è molto parlato delle collane di Tony Effe, finite al centro della bufera. Tutto è cominciato nella terza serata, quando al rapper è stato proibito di salire sul palco ed esibirsi con addosso una vistosa collana firmata Tiffany&Co. La decisione è arrivata poco prima della performance, nonostante nella prima serata si fosse esibito senza problemi con i gioielli dello stesso brand. L'episodio ha fatto innervosire non poco l'artista, che ha poi spiegato di essersi arrabbiato perché prima di lui, altri colleghi avevano invece potuto tranquillamente salire sul palco con i loro preziosi gioielli griffati.

Marcello Ciannamea, il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha chiarito che è una questione di regolamento, di riconoscibilità del marchio e che c'è chi si occupa proprio di supervisionare che tutto sia a norma, su questo fronte, facendo le dovute valutazioni del caso. Difatti stesse limitazioni sono state imposte anche a Noemi e a Johnson Righeira: alla prima è stata tolta una collana, al secondo è stato chiesto di girare la T-shirt e metterla al contrario.

Tony Effe, infatti, nella quarta serata si è adeguato: ha rinunciato alla collana a maglie "della discordia", optando per una collana-foulard dello stesso brand, accettata perché appunto meno riconoscibile dell'altra e non riconducibile con troppa facilità a Tiffany&Co. Ha poi aggiunto anche un'altra collana (della stessa collezione di quella proibita), ma ha aggirato l'ostacolo attaccandola ai pantaloni, invece di metterla al collo.

Rosario Tiffany&Co.

Il look del rapper in finale

Gucci nella prima serata, poi Balenciaga nella terza e GCDS nella quarta, quando ha duettato con Noemi: con questi look si è presentato sul palco dell'Ariston il rapper. Total black per la finale, con immancabili gioielli griffati, compreso il crocifisso, che infatti non è un semplice rosario qualsiasi bensì un gioiello della collezione Elsa Peretti di Tiffany&Co. Costa 7400 euro.