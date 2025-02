Dopo Tony Effe anche Johnson Rigueira: “Mi hanno fatto girare la maglietta”, cosa è successo

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

I Coma Cose con Johnson Righeira

Dopo le polemiche sulla collana di Tony Effe e Noemi, c'è un altro caso relativo ai look che infiamma prima il DopoFestival e poi i social. Johnson Righeira, nome d'arte di Stefano Righi, ha cantato la sua L'Estate sta finendo insieme ai Coma Cose, regalando uno dei duetti più belli della serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. Dopo che Tony Effe si era molto arrabbiato nella serata di giovedì per aver dovuto togliere la sua collana firmata Tiffany&Co., la Rai ha spiegato tramite Marcello Ciannamae, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, come funziona il regolamento Rai sui marchi. Tuttavia, dopo la serata di venerdì, al DopoFestival il cantante Johnson Righeira ha dichiarato che prima di salire sul palco gli è stato chiesto di girare la maglietta, maglietta che però non apparteneva a nessun brand riconoscibile.

Cos'è successo a Johnson Righeira al Festival di Sanremo

Se i Coma Cose si sono esibiti in due abiti firmati Valentino e realizzati dal Direttore Creativo della Maison Alessandro Michele, Johnson Righeira punta sul semplice seppur con un tocco di ironia. Arrivato al DopoFestival di Alessandro Cattelan ha raccontato: "Sono arrivato un po' inca**ato sul palco perché prima di salire sul palco e anche adesso mi hanno fatto girare la maglietta al contrario, una maglietta con su scritto ‘Se ti conosci ti eviti', che è un po' il motto della mia vita", dichiara il cantante. "Volevo dirlo perché si sa che io di solito non metto delle magliette così anonime", ha poi precisato subito dopo.

La maglietta di Johnson Righeira al contrario

Johnson Righeira sulla maglietta: "Non sono le scarpe di Travolta"

Alla domanda di Selvaggia Lucarelli riguardo cosa pubblicizzasse la maglietta, Johnson Righeira ha risposto: "Sono delle magliette mie, ne ho stampate una ventina in un negozietto. Non stiamo parlando delle scarpe di Travolta", dunque nessuna eventuale pubblicità o riconoscibilità del marchio, motivazioni che, secondo il regolamento Rai, avrebbero costretto Tony Effe e Noemi a togliere le loro collane prima di salire sul palco.

I Coma Cose e Johnson Righeira

L'incidente con gli occhiali da sole di Johnson Righeira

Sempre durante il DopoFestival, Anna Dello Russo, giornalista di moda ed ex direttrice di Vogue Japan, ha fatto i complimenti a Johnson Righeira per i suoi occhiali da sole, anzi un occhiale da sole a mascherina costituito da una sola lente: "Sono strepitosi dove li hai comprati?", chiede la giornalista e Righeira confessa che costano 3 euro e che li ha comprati su "siti cinesi", facendo sorridere i presenti.

Sempre prima di salire sul palco, dopo aver girato la maglia, Johnson Righeira racconta il suo piccolo incidente: "Mi metto gli occhiali e scopro che si era rotta la lente", racconta il cantante. Una serata decisamente non semplice per il cantante dal punto di vista dei look.

Johnson Righeira sul palco di Sanremo